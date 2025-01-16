У Воронезькій області РФ заявили про атаку БПЛА: горить нафтобаза
Російська влада вечері 15 січня заявила про нібито атаку безпілотників на Воронезьку область: кажуть, що на території нафтобази виникла пожежа
Про це написав губернатор Воронезької області Олександр Гусєв о 22:12.
"Унаслідок падіння кількох БПЛА в одному з районів області сталося загоряння на території нафтобази. За попередніми даними, постраждалих немає. На місці події працюють оперативні служби", - йдеться у повідомлені.
Він додав, що, мовляв, небезпека атаки БПЛА в регіоні зберігається.
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На відео присутня ненормативна лексика.
- У ніч проти понеділка, 13 січня, росіяни поскаржилися на атаку безпілотників. ППО начебто працювала у трьох регіонах, зокрема у Воронезькій області.
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