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Росіяни заявили про атаку безпілотників на три регіони: під Воронежем лунали гучні вибухи

Світлана Кравченко
13 січня, 2025 понедiлок
08:40
Війна з Росією Війна з Росією, безпілотник, ППО

У ніч проти понеділка, 13 січня, росіяни поскаржилися на атаку безпілотників. ППО начебто працювала у трьох регіонах, зокрема у Воронезькій області

Зміст

Про це звітує міністерство оборони РФ.

За їхніми даними, цієї ночі російська протиповітряна оборона начебто збила 8 безпілотників, зокрема 6 - над територією Воронезької області та ще по одному над Брянським і Білгородським регіонами.

Як повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв,  сили протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби нібито виявили й знищили "декілька" безпілотників у передмісті Воронежа.

Про небезпеку БПЛА він оголосив пізно ввечері 12 січня. За словами Гусєва, минулося без руйнувань і постраждалих.

Водночас місцеві пабліки Воронезької області поширюють відео із загравою і вибухами.

  • У неділю, 12 січня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed та балістичне озброєння. Через ворожий безпілотник у Запоріжжі є постраждалі.
Теги:
Новини
Росія
ППО
безпілотник
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