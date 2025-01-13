Росіяни заявили про атаку безпілотників на три регіони: під Воронежем лунали гучні вибухи

Про це звітує міністерство оборони РФ.

За їхніми даними, цієї ночі російська протиповітряна оборона начебто збила 8 безпілотників, зокрема 6 - над територією Воронезької області та ще по одному над Брянським і Білгородським регіонами.

Як повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, сили протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби нібито виявили й знищили "декілька" безпілотників у передмісті Воронежа.

Про небезпеку БПЛА він оголосив пізно ввечері 12 січня. За словами Гусєва, минулося без руйнувань і постраждалих.

Водночас місцеві пабліки Воронезької області поширюють відео із загравою і вибухами.