Росіяни заявили про атаку безпілотників на три регіони: під Воронежем лунали гучні вибухи
У ніч проти понеділка, 13 січня, росіяни поскаржилися на атаку безпілотників. ППО начебто працювала у трьох регіонах, зокрема у Воронезькій області
Про це звітує міністерство оборони РФ.
За їхніми даними, цієї ночі російська протиповітряна оборона начебто збила 8 безпілотників, зокрема 6 - над територією Воронезької області та ще по одному над Брянським і Білгородським регіонами.
Як повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв, сили протиповітряної оборони і радіоелектронної боротьби нібито виявили й знищили "декілька" безпілотників у передмісті Воронежа.
Про небезпеку БПЛА він оголосив пізно ввечері 12 січня. За словами Гусєва, минулося без руйнувань і постраждалих.
Водночас місцеві пабліки Воронезької області поширюють відео із загравою і вибухами.
- У неділю, 12 січня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed та балістичне озброєння. Через ворожий безпілотник у Запоріжжі є постраждалі.
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