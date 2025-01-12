Російська армія запустила по Україні "шахеди" і балістику: ситуація вдень 12 січня
У неділю, 12 січня, російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed та балістичне озброєння
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗС України.
О 9:10 БПЛА зафіксували на сході Сумщини південно-східним курсом.
О 11:43 "шахед" на півночі Сумщини попрямував у напрямку Чернігівщини.
Станом на 12:13 ситуація була така:
- група ударних БПЛА на Сумщини - в напрямку Чернігівщини.
- ударний БПЛА на Чернігівщині, курс південно-західний.
О 12:20 росіяни запустили балістику в напрямку Павлограду на Дніпропетровщину.
"Шахед" на Чернігівщині попрямував західним курсом.
ПС попередили Дніпропетровську та Запорізьку області про можливу роботу ППО по ворожих БПЛА.
О 13:58 загроза застосування балістичного озброєння була оголошена по всій території України.
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