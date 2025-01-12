Російська армія запустила по Україні "шахеди" і балістику: ситуація вдень 12 січня

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗС України.

О 9:10 БПЛА зафіксували на сході Сумщини південно-східним курсом.

О 11:43 "шахед" на півночі Сумщини попрямував у напрямку Чернігівщини.

Станом на 12:13 ситуація була така:

група ударних БПЛА на Сумщини - в напрямку Чернігівщини.

ударний БПЛА на Чернігівщині, курс південно-західний.

О 12:20 росіяни запустили балістику в напрямку Павлограду на Дніпропетровщину.

"Шахед" на Чернігівщині попрямував західним курсом.

ПС попередили Дніпропетровську та Запорізьку області про можливу роботу ППО по ворожих БПЛА.

О 13:58 загроза застосування балістичного озброєння була оголошена по всій території України.

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