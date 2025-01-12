Чотири доби вогню в Енгельсі, БПЛА у Ленінградській області та у Татарстані на НПЗ "ТАНЕКО": де в росіян вибухало та палало цього тижня

базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал".

Місцеві жителі також повідомляли, що після атаки БПЛА горить нафтобаза і спускалися у підвали під час повітряної тривоги. А вже 11 січня про те, що

очільник Саратовської області Роман Бусаргін. Разом із тим, за його словами, площа пожежі "на промислових підприємствах" (нафтобаза на військовому аеродромі "Енгельс-2", - ред.) в Енгельсі скоротилася на 80%. Також знизилася кількість диму.