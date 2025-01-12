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Головна Війна з Росією Чотири доби вогню в Енгельсі, БПЛА у Ленінградській області та у Татарстані на НПЗ "ТАНЕКО": де в росіян вибухало та палало цього тижня
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Чотири доби вогню в Енгельсі, БПЛА у Ленінградській області та у Татарстані на НПЗ "ТАНЕКО": де в росіян вибухало та палало цього тижня

Андріана Стахів
12 січня, 2025 неділя
20:11
Війна з Росією

Цього тижня на росіян очікували чимало пожеж, зокрема найдовше горіла нафтобаза у добре відомому Енгельсі, також пожежі через БПЛА дісталися до Ленінградської області й навіть до Татарстану

Зміст

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“Бавовна” в РФ та НА тимчасово окупованих територіях 06.01- 12.01

Масштабна пожежа на нафтобазі в Енгельсі, великий вогонь у Ленінградській області та ще одне загорання у Татарстані

  • У ніч на 8 січня в російському місті Енгельс, що у Саратовській області, заявили про атаку дронів. Сили оборони уразили російську базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал". Як зазначили в Генштабі, ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується ворожа стратегічна авіація. "Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їхні можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах", – додали в ЗСУ. Місцеві жителі також повідомляли, що після атаки БПЛА горить нафтобаза і спускалися у підвали під час повітряної тривоги. А вже 11 січня про те, що четверту добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі, написав очільник Саратовської області Роман Бусаргін. Разом із тим, за його словами, площа пожежі "на промислових підприємствах" (нафтобаза на військовому аеродромі "Енгельс-2", - ред.) в Енгельсі скоротилася на 80%. Також знизилася кількість диму.

 

  • А в ніч на 10 січня безпілотники знову атакували декілька областей Росії. Після вибухів у Гатчині Ленінградської області спалахнула велика пожежа в промзоні на площі 1,6 тис. квадратних метрів. Місцеві жителі повідомляли, що продовжують чути детонацію. Поруч із місцем пожежі розташоване підприємство "Інгрія Тех", яке займається продажем панельних покриттів та лакофарбових виробів. Також там розташовані підприємство з переробки та консервування риби "Адмірал" і Гатчинський СКК, що випускає панелі для будівництва житлових будинків та адміністративних будівель. Окрім того, у Ростовській області внаслідок атаки загорівся завод "ПластФактор". Т.в.о. губернатора Юрій Слюсар заявив, що у хуторі Крюків Куйбишевського району через падіння безпілотника пошкодження отримали кілька будівель: вибите скло, посічені фасади і покрівлю в семи житлових будинках і школі. А в селі Крим спалахнуло виробниче підприємство, найімовірніше, горів пластиковий завод "ПластФактор". Станом на 7:13 там ліквідовано горіння на площу 2 тис. квадратних метрів.

 

  • Також у ніч проти 10 січня ракета "Нептун" і дрони СБУ атакували російський склад зберігання боєприпасів та дронів-розвідників у Ростовській області. За інформацією джерел, дрони СБУ спершу перевантажили російську ППО, а потім атакували ворожий склад ракетою "Нептун". "СБУ разом із ВМС ЗСУ уразили надважливу ціль – склад із розвідувальними дронами, які коригують ворожі удари по українських містах та лінії фронту. Тепер цих російських "пташок" в небі поменшає. Робота по військових об'єктах у ворожому тилу триватиме", – сказало джерело.
  • А 11 січня про нібито атаку безпілотників заявили у російських Анапі, Новоросійську та Воронезькій області, кажуть, що, мовляв, працює протиповітряна оборона. У Краснодарському краї повідомляли, що запустили систему оповіщення у зв'язку з роботою ППО. Крім того, мерія поширила допис щодо заборони фільмування БПЛА.  Ateo Breaking писало про сильні звуки вибухів у місті. Також лунали вибухи та працювала ППО у Новоросійську. До цього губернатор Воронезької області РФ Олександр Гесєв попередив жителів регіону про нібито небезпеку атаки безпілотників. Проте згодом зазначив, що обійшлося без руйнувань. А от виконуючий обов'язки губернатора Тамбовської області Євген Пєрвишов заявив, що безпілотники нібито врізалися у два багатоквартирні будинки в Котовську. Він каже, що кілька людей, буцімто зазнали поранень уламками скла, втім загорянь немає, а у будівель незначні пошкодження.
  • У мережі також з'явилась інформація, що у місті Нижньокамськ російської Республіки Татарстан, під час повітряної тривоги нібито через загрозу атаки дронів, сталася пожежа. Влада заперечує чутки про загоряння, втім на нафтопереробному заводі "ТАНЕКО" оголошували евакуацію співробітників. "ТАНЕКО" – один із найбільших нафтопереробних заводів у Татарстані, який щороку переробляє близько 16,2 млн тонн нафти. Тим часом влада Татарстану заперечує інформацію про пожежу. В офіційній заяві уточнюється, що евакуація співробітників нібито проводиться за заздалегідь відпрацьованою схемою у разі сигналу тривоги для їхньої безпеки. Також повідомляється, що відео з яскравим світлом пов'язане із роботою смолоскипів, а не з пожежею. Раніше вдень підприємство оголосило про планові зміни у режимі роботи обладнання.

Удар по ворожому командному пункту в окупованому Світлодарську

  • У п'ятницю, 10 січня, Збройні Сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу збройних сил РФ у тимчасово окупованому Світлодарську на Донеччині. У Генштабі також зазначили, що протягом цього тижня ЗСУ завдали серію ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах на Донеччині. "При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення", – додали в Генштабі.

ЗСУ

ЗСУ, Фото: GeneralStaff.ua

Думки експертів

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський вважає, що удар Сил оборони по нафтобазі в Енгельсі повʼязаний зі спробою зірвати удар російської стратегічної авіації по території України. Експерт зауважив, що знищення авіабази в Енгельсі дійсно може зірвати плани росіян, оскільки бомбардувальники потребують великої кількості пального.

"За інформацією, яку розповсюджують російські моніторингові канали, на авіабазі в Енгельсі мало б бути кілька бомбардувальників Ту-95МС, зосереджених для ракетної атаки по території України. На жаль, підтвердити чи спростувати цю інформацію за супутниковими знімками не можна. Удар по нафтобазі в Енгельсі не про символічність, а про наші невиправдані негативні очікування. До 31 грудня було чимало розмов, що росіяни вдарять по Україні на Новий рік. Вийшло навпаки. Україна вдарила по російській стратегічній авіації. Я схильний вважати, що удар по нафтобазі в Енгельсі повʼязаний зі спробою зірвати удар російської стратегічної авіації по території України", – пояснив він.

Тим часом військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що ураження нафтобази в Енгельсі, яка постачала критичне паливо для російських літаків стратегічної авіації, є серйозним ударом для РФ.

"Нафтобаза в Енгельсі та авіаційна база "Енгельс-2" пов'язані між собою. Нафтобаза є підрозділом так званого Росрезерва і називається "Кристал". Вона забезпечує пальним літаки стратегічної авіації РФ", – зауважив Рябих.

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