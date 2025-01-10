У Ростовській області ЗСУ та СБУ уразили склад зберігання російських дронів, – ЗМІ
У ніч проти 10 січня ракета "Нептун" і дрони СБУ атакували російський склад зберігання боєприпасів та дронів-розвідників у Ростовській області
Про це повідомили джерела Бабеля, hromadske та АрміяInform.
За інформацією джерел, дрони СБУ спершу перевантажили російську ППО, а потім атакували ворожий склад ракетою "Нептун".
"СБУ разом із ВМС ЗСУ уразили надважливу ціль – склад із розвідувальними дронами, які коригують ворожі удари по українських містах та лінії фронту. Тепер цих російських "пташок" в небі поменшає. Робота по військових об'єктах у ворожому тилу триватиме", – сказало джерело.
- У ніч на 10 січня безпілотники атакували декілька областей Росії. Після вибухів у Гатчині Ленінградської області спалахнула велика пожежа в промзоні на площі 1,6 тис. квадратних метрів. Також у Ростовській області внаслідок атаки загорівся завод "ПластФактор".
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