У Ростовській області ЗСУ та СБУ уразили склад зберігання російських дронів, – ЗМІ

Про це повідомили джерела Бабеля, hromadske та АрміяInform.

За інформацією джерел, дрони СБУ спершу перевантажили російську ППО, а потім атакували ворожий склад ракетою "Нептун".

"СБУ разом із ВМС ЗСУ уразили надважливу ціль – склад із розвідувальними дронами, які коригують ворожі удари по українських містах та лінії фронту. Тепер цих російських "пташок" в небі поменшає. Робота по військових об'єктах у ворожому тилу триватиме", – сказало джерело.