Після атаки БПЛА у Ленінградській області РФ спалахнула велика пожежа, у Ростовській - загорівся завод "ПластФактор"

Про це повідомляє міноборони РФ та російські телеграм-канали.

Міноборони РФ повідомило про нібито знищення та перехоплення протягом ночі 40 безпілотників: 16 БПЛА над Ростовською областю, по чотири над Курською та Воронезькою, три над Брянською, два над Кубанню, один над Білгородською та десять – над акваторією Азовського моря.

Ленінградська область

У Гатчині Ленінградської області жителі повідомили про звуки вибухів, після чого спалахнула велика пожежа, передає телеграм-канал ASTRA і Baza.

Вогонь охопив 1,6 тис. квадратних метрів двоповерхової цегляної будівлі на території промзони, заявили в МНС Росії. Інформації про постраждалих не надходило.

Місцеві жителі також повідомляють, що продовжують чути детонацію. Поруч із місцем пожежі знаходяться підприємство "Інгрія Тех", яке займається продажем панельних покриттів та лакофарбових виробів. Також там розташовані підприємство з переробки та консервування риби "Адмірал" і Гатчинський СКК, що випускає панелі для будівництва житлових будинків та адміністративних будівель.

Ростовська область

Т.в.о. губернатора Юрій Слюсар заявив, що у хуторі Крюків Куйбишевського району через падіння безпілотника пошкодження отримали кілька будівель: вибите скло, посічені фасади і покрівлю в семи житлових будинках і школі, передає "Новости Ростова".

У М'ясниківському районі в селі Чалтир, за його словами, внаслідок атаки БПЛА виникла пожежа у приватному будинку, спалахнули і припарковані поряд автомобілі. Пожежу загасили о 7:35. Ніхто із людей не постраждав, додав очільник області.

У селі Крим спалахнуло виробниче підприємство. Станом на 7:13 там ліквідовано горіння на площу 2 тис. квадратних метрів.

Канал Privet-Rostov зазначив, що з Ростова поїхала купа пожежних машин. За попередніми даними, горить пластиковий завод "ПластФактор".