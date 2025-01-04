У РФ заявили про атаку дронів на 5 областей: однією з цілей могло бути підприємство під Смоленськом
У ніч проти суботи, 4 січня, росіяни заявили про атаку безпілотників на п'ять регіонів. Вибухи лунали, зокрема, у Смоленській області
Про це звітує російське міністерство оборони.
За їхніми даними, 10 БПЛА начебто знищено над територією Брянської області, три - над територією Смоленської області та по одному – над Білгородською, Псковською та Ленінградською областями.
Тим часом губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що завдяки роботі ППО загалом протягом цієї ночі було збито 5 безпілотників на території Сафонівського та Єршицького районів.
Смоленський губернатор стверджує, що на землі постраждалих та руйнувань немає.
У мережі припускають, що в Смоленській області ціллю атаки могло бути підприємство АТ "Авангард", де серійно виробляються транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет. Підприємство входить до складу одного з великого російського ракетобудівного холдингу АТ "ВПК "НУО машинобудування" та до АТ "Корпорація "Тактичне ракетне озброєння".
- Напередодні, 3 січня, російська армія завдала балістичного удару по Чернігову. Унаслідок атаки зруйновано кілька приватних будинків. Також відомо про загиблого та чотирьох поранених.
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