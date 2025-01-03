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Оновлено

Росіяни завдали потрійного удару балістикою по Чернігову: загинула людина, є поранені

Марія Науменко
3 січня, 2025 п'ятниця
18:00
Війна з Росією

У п'ятницю, 3 січня, російська армія завдала балістичного удару по Чернігову. Унаслідок атаки зруйновано кілька приватних будинків. Також відомо про 1 загиблого та кількох поранених

Зміст

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

За його словами, влучання зафіксували на околицях міста.

Перший вибух стався близько 16:20. Ще один пролунав о 16:37, а наступний о 16:51.

"Попередньо отримали руйнування 2 приватні будинки. Постраждала 1 цивільна людина", - написав він.

Згодом очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив про 1 загиблого унаслідок атаки. 

"Сьогодні ворог завдав потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова. Значні руйнування кількох будинків. Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - зазначив він.

  • Російська армія в п'ятницю, 3 січня, з "градів" обстріляла Степногірськ у Запорізькій області. Внаслідок атаки загинув чоловік, його дружина отримала поранення.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Чернігів
Чернігівщина
окупанти
Військові новини
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