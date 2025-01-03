Росіяни завдали потрійного удару балістикою по Чернігову: загинула людина, є поранені

Про це повідомив начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

За його словами, влучання зафіксували на околицях міста.

Перший вибух стався близько 16:20. Ще один пролунав о 16:37, а наступний о 16:51.

"Попередньо отримали руйнування 2 приватні будинки. Постраждала 1 цивільна людина", - написав він.

Згодом очільник Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив про 1 загиблого унаслідок атаки.

"Сьогодні ворог завдав потрійного ракетного удару по житловій забудові на околиці Чернігова. Значні руйнування кількох будинків. Вже відомо про одну загиблу людину. Є поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - зазначив він.