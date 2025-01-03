Російські "гради" атакували Степногірськ на Запоріжжі: загинув чоловік, його дружину ушпиталили
Російська армія в п'ятницю, 3 січня, з "градів" обстріляла Степногірськ у Запорізькій області. Внаслідок атаки загинув чоловік, його дружина отримала поранення
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, через ворожий обстріл загинув чоловік старшого віку, його дружина з пораненнями наразі перебуває в лікарні.
Крім того, внаслідок атаки зруйновані житлові будинки, виникла пожежа, додали в ОВА.
- Росія вночі на 2 січня атакувала КАБами селище Степногірськ у Запорізькій області. Внаслідок руйнації будинку загинув чоловік.
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