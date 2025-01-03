Російські "гради" атакували Степногірськ на Запоріжжі: загинув чоловік, його дружину ушпиталили

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, через ворожий обстріл загинув чоловік старшого віку, його дружина з пораненнями наразі перебуває в лікарні.

Крім того, внаслідок атаки зруйновані житлові будинки, виникла пожежа, додали в ОВА.