РФ випустила 11 КАБів по Запорізькій області: загинув чоловік
Росія вночі на 2 січня атакувала КАБами селище Степногірськ у Запорізькій області. Внаслідок руйнації будинку загинув чоловік
Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
"Одна людина загинула через атаку росіян по Василівському району Ворог одинадцять разів ударив КАБами по Степногірську", - написав він.
Федоров додав, що був зруйнований пʼятиповерховий будинок.
"Загинув чоловік. Його тіло рятувальники дістали з-під завалів. Пошуково-рятувальна операція тривала понад 5 годин", - підсумував голова ОВА.
- Увечері 1 січня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України.
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