Росія запустила БПЛА по території України: ситуація ввечері 1 січня
Ввечері 1 січня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
О 18:40 було оголошено про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Харківської області. Вже о 18:45 Повітряні сили повідомили про ворожий дрон на сході Харківщини, який рухався південно-західним курсом.
Станом на 19:05 ворожі ударні БПЛА були в центрі Харківщини, рухалися західним/південно-східним курсом.
О 19:25 ПС попередили про загрозу застосування ворожих безпілотників для Сумської області. А о 19:29 повідомлялося, що загроза поширилася також на Полтавщину і Чернігівщину.
Станом на 19:33 ворожі дрони були:
- На межі Харківщини і Полтавщини, курс - північно-західний;
- На півдні Харківщини, курс - південно-західний;
- На півночі, заході та центрі Сумщини, курс - південно-західний.
О 19:37 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Дніпропетровщини.
О 19:48 повідомлялося про рух ворожого БПЛА у напрямку Прилук із північного сходу
Станом на 19:57 Повітряні сили повідомили про рух безпілотників у напрямку Сум із півдня.
Станом на 20:28 ворожі БПЛА фіксували:
- На межі Сумщини і Полтавщини, курс - північно-західний;
- На півдні Чернігівщини, курс - південно-західний;
- На південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний.
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