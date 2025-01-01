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Оновлено

Росія запустила БПЛА по території України: ситуація ввечері 1 січня

Катерина Ганжа
1 січня, 2025 середа
20:37
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Ввечері 1 січня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України

Зміст

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ. 

О 18:40 було оголошено про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Харківської області. Вже о 18:45 Повітряні сили повідомили про ворожий дрон на сході Харківщини, який рухався південно-західним курсом.

Станом на 19:05 ворожі ударні БПЛА були в центрі Харківщини, рухалися західним/південно-східним курсом.

О 19:25 ПС попередили про загрозу застосування ворожих безпілотників для Сумської області. А о 19:29 повідомлялося, що загроза поширилася також на Полтавщину і Чернігівщину. 

 Станом на 19:33 ворожі дрони були: 

  • На межі Харківщини і Полтавщини, курс - північно-західний;
  • На півдні Харківщини, курс - південно-західний;
  • На півночі, заході та центрі Сумщини, курс - південно-західний.

О 19:37 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА для Дніпропетровщини.

О 19:48 повідомлялося про рух ворожого БПЛА у напрямку Прилук із північного сходу

Станом на 19:57 Повітряні сили повідомили про рух безпілотників у напрямку Сум із півдня. 

Станом на 20:28 ворожі БПЛА фіксували: 

  • На межі Сумщини і Полтавщини, курс - північно-західний;
  • На півдні Чернігівщини, курс - південно-західний;
  • На південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний.

 

Новина доповнюватиметься…

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
окупанти
безпілотник
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