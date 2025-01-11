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Головна Війна з Росією У Татарстані під час повітряної тривоги на одному з найбільших НПЗ "ТАНЕКО" відбувається евакуація співробітників

У Татарстані під час повітряної тривоги на одному з найбільших НПЗ "ТАНЕКО" відбувається евакуація співробітників

Ксенія Золотова
11 січня, 2025 субота
17:42
Війна з Росією

У мережі з'явилась інформація, що у місті Нижньокамськ російської Республіки Татарстан, під час повітряної тривоги нібито через загрозу атаки дронів, сталася пожежа. Влада заперечує чутки про загоряння, втім на підприємстві оголошено евакуацію співробітників

Зміст

Про це повідомляють татарські та російські ЗМІ.

TATNEWS передає, що МНС Татарстану повідомляє мешканців про загрозу атаки БПЛА. 

У Нижньокамську на нафтопереробному заводі "ТАНЕКО" чутно сирену, а також з'явилась інформація про загоряння на підприємстві, однак ця інформація поки не підтверджена. Там відбувається евакуація співробітників.

"ТАНЕКО" - один із найбільших нафтопереробних заводів у Татарстані, який щороку переробляє близько 16,2 млн тонн нафти.

Постраждалих, заздалегідь, немає, зазначає канал Baza.

Відомо, що аеропорту Нижньокамська введено план "Ковёр", попередньо через загрозу атаки БПЛА.

Влада Татарстану заперечує інформацію про пожежу на "ТАНЕКО"

Прессекретарка призначеного владою РФ, президента Татарстану Рустама Мінніханова Лілія Галімова спростувала чутки про пожежу на підприємстві у Нижньокамську, передає "Вести Татарстан".

В офіційній заяві уточнюється, що евакуація співробітників нібито проводиться за заздалегідь відпрацьованою схемою у разі сигналу тривоги для їхньої безпеки. Також повідомляється, що відео з яскравим світлом пов'язане із роботою смолоскипів, а не з пожежею. Раніше вдень підприємство оголосило про планові зміни у режимі роботи обладнання.

  • У місті Енгельс Саратовської області РФ четверту добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі, яку Сили оборони уразили безпілотниками у ніч на 8 січня.
Теги:
Відео
Новини
Світ
Росія
безпілотник
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