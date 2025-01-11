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В російському Енгельсі четверту добу горить нафтобаза, яку уразили українські БПЛА

Ксенія Золотова
11 січня, 2025 субота
10:22
Війна з Росією

У місті Енгельс Саратовської області РФ четверту добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі, яку Сили оборони уразили безпілотниками у ніч на 8 січня

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Про це повідомляє очільник Саратовської області Роман Бусаргін.

За його словами, площа пожежі "на промислових підприємствах" (нафтобаза на військовому аеродромі "Енгельс-2", - ред.) у Енгельсі скоротилася на 80%. Також знизилася кількість диму, додав посадовець.

Читайте також: Удар по нафтобазі в Енгельсі, імовірно, мав на меті зірвати масштабний ракетний удар РФ по Україні, - Defense Express

"Процес вигоряння палива продовжується, фахівці вживають усіх необхідних заходів. Експерти Росспоживнагляду на постійній основі продовжують моніторинг стану повітря", - зазначив Бусаргін.

  • У ніч на 8 січня в російському місті Енгельс, що у Саратовській області, заявили про атаку дронів. Сили оборони уразили російську нафтобазу.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
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