В російському Енгельсі четверту добу горить нафтобаза, яку уразили українські БПЛА

Про це повідомляє очільник Саратовської області Роман Бусаргін.

За його словами, площа пожежі "на промислових підприємствах" (нафтобаза на військовому аеродромі "Енгельс-2", - ред.) у Енгельсі скоротилася на 80%. Також знизилася кількість диму, додав посадовець.

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"Процес вигоряння палива продовжується, фахівці вживають усіх необхідних заходів. Експерти Росспоживнагляду на постійній основі продовжують моніторинг стану повітря", - зазначив Бусаргін.