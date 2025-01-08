БПЛА атакували Енгельс Саратовської області РФ: попередньо, є влучання у нафтосховище

Про це повідомляють телеграм-канали.

Саратовський губернатор повідомив про загрозу БПЛА в регіоні, локально працюють системи оповіщення, екстрені служби у повній готовності, передали у пропагандистській держагенції "ТАСС".

Російський канал Baza поінформував про звуки вибухів та пожежу в Енгельсі. Зазначається, що у місті чути звуки сирени та роботу ППО. Пізніше стало відомо, що Енгельс був атакований безпілотниками.

"Силами ППО збиті БПЛА. Є попадання уламків на промисловий об'єкт в Енгельсі. На місці працюють пожежні розрахунки та екстрені служби", - повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

Моніторинговий канал monitor зазначив, що попередньо, є влучання у нафтосховище в Енгельсі.