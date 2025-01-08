БПЛА атакували Енгельс Саратовської області РФ: попередньо, є влучання у нафтосховище
У ніч на 8 січня в російському місті Енгельс, що у Саратовській області, заявили про атаку дронів. Попередньо, є влучання повітряної цілі у нафтосховище
Про це повідомляють телеграм-канали.
Саратовський губернатор повідомив про загрозу БПЛА в регіоні, локально працюють системи оповіщення, екстрені служби у повній готовності, передали у пропагандистській держагенції "ТАСС".
Російський канал Baza поінформував про звуки вибухів та пожежу в Енгельсі. Зазначається, що у місті чути звуки сирени та роботу ППО. Пізніше стало відомо, що Енгельс був атакований безпілотниками.
"Силами ППО збиті БПЛА. Є попадання уламків на промисловий об'єкт в Енгельсі. На місці працюють пожежні розрахунки та екстрені служби", - повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.
Моніторинговий канал monitor зазначив, що попередньо, є влучання у нафтосховище в Енгельсі.
- 4 січня безпілотники намагалися атакувати найбільший у РФ морський торговельний порт "Усть-Луга" у Ленінградській області, який є другим за величиною в Росії після "Новоросійська".
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