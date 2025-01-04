БПЛА атакували найбільший у РФ морський торговельний порт "Усть-Луга" у Ленінградській області
4 січня безпілотники намагалися атакувати найбільший у РФ морський торговельний порт "Усть-Луга" у Ленінградській області, який є другим за величиною в Росії після "Новоросійська"
Про це повідомляє ASTRA.
Зазначається, що більшість дронів у Ленінградській області нібито були збиті над терміналом ТОВ "Новатранс" на території морського торговельного порту "Усть-Луга", повідомили джерела.
За попередньою інформацією, пошкоджені вікна в одній із будівель на території порту.
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко раніше звітував про 4 збиті БПЛА і заявив, що постраждалих і пошкоджень немає. За його словами, ніч та ранок 4 січня нічебто стали рекордними за кількістю знищених дронів.
Морський торговельний порт "Усть-Луга" розпочав роботу з відкриття у грудні 2001 року вугільного терміналу. На початку 2020-х став другим за величиною в Росії після "Новоросійська".
- У ніч проти суботи, 4 січня, росіяни заявили про атаку безпілотників на п'ять регіонів. Вибухи лунали, зокрема, у Смоленській області.
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