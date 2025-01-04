БПЛА атакували найбільший у РФ морський торговельний порт "Усть-Луга" у Ленінградській області

Про це повідомляє ASTRA.

Зазначається, що більшість дронів у Ленінградській області нібито були збиті над терміналом ТОВ "Новатранс" на території морського торговельного порту "Усть-Луга", повідомили джерела.

За попередньою інформацією, пошкоджені вікна в одній із будівель на території порту.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко раніше звітував про 4 збиті БПЛА і заявив, що постраждалих і пошкоджень немає. За його словами, ніч та ранок 4 січня нічебто стали рекордними за кількістю знищених дронів.

Морський торговельний порт "Усть-Луга" розпочав роботу з відкриття у грудні 2001 року вугільного терміналу. На початку 2020-х став другим за величиною в Росії після "Новоросійська".