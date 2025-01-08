Удар по нафтобазі в Енгельсі, імовірно, мав на меті зірвати масштабний ракетний удар РФ по Україні, - Defense Express

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У відкритому доступі є інформація, що на один стратегічний бомбардувальник Ту-95МС потрібно залити понад 77 тонн палива. Тобто, один бомбардувальник може використати палива, десь як один танковий батальйон за одну атаку. Це не грубе перебільшення", - пояснив Киричевський.

Експерт зауважив, що знищення авіабази в Енгельсі дійсно може зірвати плани росіян, оскільки бомбардувальники потребують великої кількості пального.

"За інформацією, яку розповсюджують російські моніторингові канали, на авіабазі в Енгельсі мало б бути кілька бомбардувальників Ту-95МС, зосереджених для ракетної атаки по території України. На жаль, підтвердити чи спростувати цю інформацію за супутниковими знімками не можна. Удар по нафтобазі в Енгельсі не про символічність, а про наші невиправдані негативні очікування. До 31 грудня було чимало розмов, що росіяни вдарять по Україні на Новий рік. Вийшло навпаки. Україна вдарила по російській стратегічній авіації. Я схильний вважати, що удар по нафтобазі в Енгельсі повʼязаний зі спробою зірвати удар російської стратегічної авіації по території України", - додав він.

У ніч на 8 січня в російському місті Енгельс, що в Саратовській області, заявили про атаку дронів. Сили оборони уразили російську нафтобазу



