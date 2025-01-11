У РФ заявили про атаку безпілотників на кілька регіонів: кажуть про роботу ППО
У російських Анапі, Новоросійську та Воронезькій області заявили про нібито атаку безпілотників, кажуть, що, мовляв, працює протиповітряна оборона
Про це інформує мерія міста Анапа Краснодарського краю Росії.
Там о 00:12 написали, що запустили систему оповіщення у зв'язку з роботою ППО. Крім того, мерія поширила допис щодо заборони фільмування БПЛА. Ateo Breaking повідомило про сильні звуки вибухів у місті. Також лунали вибухи та працювала ППО у Новоросійську.
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До цього губернатор Воронезької області РФ Олександр Гесєв попередив жителів регіону про нібито небезпеку атаки безпілотників.
"Черговими силами ППО і засобами РЕБ у Воронежі та у двох районах області виявлено і знищено кілька БПЛА. За попередніми даними, постраждалих і руйнувань на землі немає", - заявив він невдовзі.
- У ніч проти суботи, 4 січня, росіяни заявили про атаку безпілотників на п'ять регіонів. Вибухи лунали, зокрема, у Смоленській області.
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