Спалені локомотиви у Московській області, атака морського торгівельного порту "Усть-Луга" та десятки БПЛА над областями РФ: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Спалені локомотиви у Московській області, вражена нафтобаза у Смоленській, БПЛА над більш як десятком російських областей та атака на командний пункт на Курщині

Уночі 30 грудня партизани знищили два локомотиви у Московській області РФ, які мали бути відправлені на тимчасово окуповані території України. Учасники Маріупольського спротиву на станції Дмитров Московської області РФ підпалили новий електропотяг ЕП2Д-0014, який після капітального ремонту на Дмитрівському машинобудівному заводі (ДМЗ) планували відправити на окуповані території. Крім цього, партизани також здійснили диверсію із підпалом тепловоза в депо "Лобня" Московської області. За попередніми результатами він зазнав безповоротних втрат.

А вночі вівторка, 31 грудня, російська влада заявила про атаку безпілотників на Смоленську область, унаслідок чого на нафтобазі зайнялася пожежа. Як заявив керівник Ярцевського району Смоленської області Роман Захаров, у результаті атаки сталися загоряння, проте згодом він своє повідомлення видалив. Згодом те, що Сили оборони України уразили ще одну нафтобазу російських окупантів, підтвердив ГШ. "Сьогодні вночі підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем ЗС України та іншими складовими Сил оборони, завдали удару по нафтобазі "Ярцевська", що у Смоленській області РФ", – зазначили там.

вівторка, 31 грудня, російська влада заявила про атаку безпілотників на Смоленську область, унаслідок чого на нафтобазі зайнялася пожежа. Всього у повітряному просторі РФ в останню ніч року нібито знищили 68 дронів. 25 – збито над територією Брянської області, 17 – над територією окупованого Криму, 11 – над територією Краснодарського краю, 10 – над територією Смоленської області, два – над територією Тверської області, і по одному – над територіями Ростовської, Курської та Калузької областей.

У ГУР також повідомили цього тижня, що упродовж грудня на території Росії під час пожеж було знищено дев'ять одиниць залізничної техніки, яку окупанти використовували для транспортування зброї та боєприпасів: один теплотяг 1ТЕ116 та два електропотяги ЕП2Д (Московська область), два електротяги ВЛ-80 (Рязанська область), один локомотив СМ-2 та 1 автомотриса АГС-1Ш (Тюменська область), один електротяг ВЛ-80 (Ростовська область) та один теплотяг УТМ-2М (Свердловська область).

‼️ “РЖД” ― в іржу: за грудень на росії знищено 9 одиниць рухомого залізничного складу



???? https://t.co/eW6bzfUyuP pic.twitter.com/7r1WJMOtgZ — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) December 31, 2024

Тим часом вже увечері 1 січня в аеропортах Калуги, Пензи, Саранська та Саратова запровадили тимчасові обмеження на польоти. За даними міноборони Росії, низка областей країни-агресора увечері 1 січня начебто зазнала атак безпілотників. Спочатку там заявляли, начебто засобами ППО знищено 19 українських безпілотних літальних апаратів: 10 БПЛА над територією Білгородської області, 3 – над територією Курської області, 2 – над територією Воронезької області, 2 над територією Брянської області та 2 над територією Ростовської. А згодом сказали ще про 14 начебто збитих дронів, серед яких 2 – над територією Тульської та один – над територією Орловської областей.

даними У четвер, 2 січня, Збройні Сили України завдали удару по командному пункту російської армії у Мар’їному на Курщині. У ГШ зазначили, що українські воїни вжили "всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення". У ЗСУ пояснили, що такі вогневі ураження, в першу чергу, завдають, аби послабити здатність та бажання РФ здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення.

В Іванівській області РФ в п'ятницю, 3 січня, внаслідок вибуху важкі поранення дістав російський воєнний злочинець, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза на Харківщині. Ідеться про командира батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії західного воєнного округу ЗС РФ капітана Нагайка Костянтина Володимировича. Під час вибуху в місті Шуя Іванівської області РФ він перебував на чергуванні у своїй військовій частині. В ГУР зазначили, що в Нагайка множинні осколкові ураження фактично всіх органів, зокрема мозку, – йому зробили трепанацію черепа. "У російській 112-й ракетній бригаді ходять пригнічені чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці Нагайка майже немає. Його стан – критичний", – додали розвідники.

У ніч проти суботи, 4 січня, росіяни вкотре заявили про атаку безпілотників на п'ять регіонів. Вибухи лунали, зокрема, у Смоленській області. За їхніми даними, 10 БПЛА начебто знищено над територією Брянської області, три – над територією Смоленської області та по одному – над Білгородською, Псковською та Ленінградською областями. Тим часом губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що завдяки роботі ППО загалом протягом цієї ночі було збито 5 безпілотників на території Сафонівського та Єршицького районів. У мережі припускають , що в Смоленській області ціллю атаки могло бути підприємство АТ "Авангард", де серійно виробляють транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет. Підприємство входить до складу одного з великого російського ракетобудівного холдингу АТ "ВПК "НУО машинобудування" та до АТ "Корпорація "Тактичне ракетне озброєння".

припускають Окрім того, 4 січня безпілотники атакували найбільший у РФ морський торгівельний порт "Усть-Луга" у Ленінградській області, який є другим за величиною в Росії після "Новоросійська". Зазначається, що більшість дронів у Ленінградській області нібито були збиті над терміналом ТОВ "Новатранс" на території морського торгівельного порту "Усть-Луга", повідомили джерела. За попередньою інформацією, пошкоджені вікна в одній із будівель на території порту. Також російська служба авіаційного нагляду Росавіації повідомила, що аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі тимчасово припиняв прийом і відправлення рейсів з 7:45 ранку для безпеки цивільних літаків. За словами Олександра Дрозденка, губернатора північної частини Ленінградської області, до якої входить Санкт-Петербург, російські війська збили два безпілотники поблизу Лужської затоки у Фінській затоці.

Знищення ворожого штабу разом з російськими окупантами на ТОТ Запоріжжя, уражені російські гелікоптери у тимчасово окупованому Криму та вибухи у Севастополі

У тимчасово окупованій Запорізькій області українські воїни провели спецоперацію зі знищення ворожого штабу разом з російськими окупантами. Як зазначається у повідомленні, аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР виявили в окупованій Запорізькій області ворожий штаб. Згодом у взаємодії з оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" бійці завдали по об’єкту ракетного удару. У результаті спецоперації було знищено штаб російських окупантів.

А в тимчасово окупованому Севастополі уночі 31 грудня пролунали вибухи: окупаційна влада заявляє про атаку безпілотників з повітря та моря. Г убернатор Севастополя Михайло Развожаєв близько опівночі написав, що у місті пролунав вибух. За словами окупанта, російська ППО нібито збила 2 БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря. За пів години Развожаєв знову написав про вибухи. Мовляв, росіяни відбили спробу атаки надводних безпілотників і знищили один безекіпажний катер.

тимчасово окупованому Севастополі уночі 31 грудня пролунали вибухи: окупаційна влада заявляє про атаку безпілотників з повітря та моря. Г 2 БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря. За пів години Развожаєв знову написав про вибухи. Мовляв, росіяни відбили спробу атаки надводних безпілотників і знищили один безекіпажний катер. І також 31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 уперше в історії вразили 2 російські гелікоптери Мі-8 за допомогою ударних морських дронів Magura V5. Зазначається, що під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon знищено російський гелікоптер Мі-8. У розвідці додали, що за попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані. Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов в етері телемарафону розповів, що дрони Magura V5 раніше вже кілька разів атакували російські повітряні сили, але техніці після підбиття вдавалося дістатися до берегової лінії. Цього ж разу, збитий гелікоптер упав у воду.

Думки експертів

Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов зазначив, що Сили оборони України успішно утилізують росіян на території Курської області з використанням високоточних зразків західного озброєння.

"Удар був завдано по виключно законній військовій цілі. Йдеться про Льговський коледж – це база підготовки операторів БПЛА. Причому на території коледжу відбувалася не тільки підготовка операторів БПЛА, але й були розташовані склади матеріально-технічного забезпечення, де зберігались БПЛА", – пояснив Снєгирьов.

Видання The Telegraph пише про розробку Україною нової модифікації крилатої ракети і зазначає, що нова українська крилата ракета "Трембіта" "може стати найбільшим символом України прагнення до автономності вогневої потужності".

"Очікуючи того дня, коли в неї закінчаться спеціальні американські боєприпаси – передусім, балістичні ракети армійської тактичної ракетної системи (ATACMS) радіусом дії 190 миль (понад 300 км, – ред.), Україна готується створювати "Трембіту" та інші боєприпаси великої дальності глибокого ураження", – йдеться у повідомленні.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що ворог упродовж 2024 року виявився неготовим до ударів далекобійними дронами по об’єктах нафтопереробної промисловості РФ.