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Огляд

Спалені локомотиви у Московській області, атака морського торгівельного порту "Усть-Луга" та десятки БПЛА над областями РФ: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Андріана Стахів
5 січня, 2025 неділя
21:09
Війна з Росією Пожежа на нафтобазі у Ровеньках

Цього тижня БПЛА атакували найбільший у РФ морський торгівельний порт "Усть-Луга" на Ленінградщині, також вони завітали ще до понад десятка російських областей, а тим часом партизани спалили два локомотиви у Московській області

Зміст

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

“Бавовна” в РФ та НА тимчасово окупованих територіях 30.12- 05.01.2025

Спалені локомотиви у Московській області, вражена нафтобаза у Смоленській, БПЛА над більш як десятком російських областей та атака на командний пункт на Курщині

  • Уночі 30 грудня партизани знищили два локомотиви у Московській області РФ, які мали бути відправлені на тимчасово окуповані території України. Учасники Маріупольського спротиву на станції Дмитров Московської області РФ підпалили новий електропотяг  ЕП2Д-0014, який після капітального ремонту на Дмитрівському машинобудівному заводі (ДМЗ) планували відправити на окуповані території. Крім цього, партизани також здійснили диверсію із підпалом тепловоза в депо "Лобня" Московської області. За попередніми результатами він зазнав безповоротних втрат.
  • А вночі вівторка, 31 грудня, російська влада заявила про атаку безпілотників на Смоленську область, унаслідок чого на нафтобазі зайнялася пожежа. Як заявив керівник Ярцевського району Смоленської області Роман Захаров, у результаті атаки сталися загоряння, проте згодом він своє повідомлення видалив. Згодом те, що Сили оборони України уразили ще одну нафтобазу російських окупантів, підтвердив ГШ. "Сьогодні вночі підрозділи Сил спеціальних операцій у взаємодії із Силами безпілотних систем ЗС України та іншими складовими Сил оборони, завдали удару по нафтобазі "Ярцевська", що у Смоленській області РФ", зазначили там. 
  • Всього у повітряному просторі РФ в останню ніч року нібито знищили 68 дронів. 25 збито над територією Брянської області, 17 над територією окупованого Криму, 11 над територією Краснодарського краю, 10 над територією Смоленської області, два над територією Тверської області, і по одному над територіями Ростовської, Курської та Калузької областей.
  • У ГУР також повідомили цього тижня, що упродовж грудня на території Росії під час пожеж було знищено дев'ять одиниць залізничної техніки, яку окупанти використовували для транспортування зброї та боєприпасів: один теплотяг 1ТЕ116 та два електропотяги ЕП2Д (Московська область), два електротяги ВЛ-80 (Рязанська область), один локомотив СМ-2 та 1 автомотриса АГС-1Ш (Тюменська область), один електротяг ВЛ-80 (Ростовська область) та один теплотяг УТМ-2М (Свердловська область).

 

  • Тим часом вже увечері 1 січня в аеропортах Калуги, Пензи, Саранська та Саратова запровадили тимчасові обмеження на польоти. За даними міноборони Росії, низка областей країни-агресора увечері 1 січня начебто зазнала атак безпілотників. Спочатку там заявляли, начебто засобами ППО знищено 19 українських безпілотних літальних апаратів: 10 БПЛА над територією Білгородської області, 3 – над територією Курської області, 2 – над територією Воронезької області, 2 над територією Брянської області та 2 над територією Ростовської. А згодом сказали ще про 14 начебто збитих дронів, серед яких 2 – над територією Тульської та один – над територією Орловської областей.
  • У четвер, 2 січня, Збройні Сили України завдали удару по командному пункту російської армії у Мар’їному на Курщині. У ГШ зазначили, що українські воїни вжили "всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення". У ЗСУ пояснили, що такі вогневі ураження, в першу чергу, завдають, аби послабити здатність та бажання РФ здійснювати терористичні акти проти українського цивільного населення.
  • В Іванівській області РФ в п'ятницю, 3 січня, внаслідок вибуху важкі поранення дістав російський воєнний злочинець, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза на Харківщині. Ідеться про командира батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії західного воєнного округу ЗС РФ капітана Нагайка Костянтина Володимировича. Під час вибуху в місті Шуя Іванівської області РФ він перебував на чергуванні у своїй військовій частині. В ГУР зазначили, що в Нагайка множинні осколкові ураження фактично всіх органів, зокрема мозку, – йому зробили трепанацію черепа. "У російській 112-й ракетній бригаді ходять пригнічені чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці Нагайка майже немає. Його стан – критичний", – додали розвідники.
  • У ніч проти суботи, 4 січня, росіяни вкотре заявили про атаку безпілотників на п'ять регіонів. Вибухи лунали, зокрема, у Смоленській області.  За їхніми даними, 10 БПЛА начебто знищено над територією Брянської області, три – над територією Смоленської області та по одному – над Білгородською, Псковською та Ленінградською областями. Тим часом губернатор Смоленської області Василь Анохін заявив, що завдяки роботі ППО загалом протягом цієї ночі було збито 5 безпілотників на території Сафонівського та Єршицького районів. У мережі припускають, що в Смоленській області ціллю атаки могло бути підприємство АТ "Авангард", де серійно виробляють транспортно-пускові контейнери та корпуси двигунів твердопаливних ракет. Підприємство входить до складу одного з великого російського ракетобудівного холдингу АТ "ВПК "НУО машинобудування" та до АТ "Корпорація "Тактичне ракетне озброєння".
  • Окрім того, 4 січня безпілотники атакували найбільший у РФ морський торгівельний порт "Усть-Луга" у Ленінградській області, який є другим за величиною в Росії після "Новоросійська". Зазначається, що більшість дронів у Ленінградській області нібито були збиті над терміналом ТОВ "Новатранс" на території морського торгівельного порту "Усть-Луга", повідомили джерела. За попередньою інформацією, пошкоджені вікна в одній із будівель на території порту. Також російська служба авіаційного нагляду Росавіації повідомила, що аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі тимчасово припиняв прийом і відправлення рейсів з 7:45 ранку для безпеки цивільних літаків. За словами Олександра Дрозденка, губернатора північної частини Ленінградської області, до якої входить Санкт-Петербург, російські війська збили два безпілотники поблизу Лужської затоки у Фінській затоці.

Знищення ворожого штабу разом з російськими окупантами на ТОТ Запоріжжя, уражені російські гелікоптери у тимчасово окупованому Криму та вибухи у Севастополі

  • У тимчасово окупованій Запорізькій області українські воїни провели спецоперацію зі знищення ворожого штабу разом з російськими окупантами. Як зазначається у повідомленні, аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР виявили в окупованій Запорізькій області ворожий штаб. Згодом у взаємодії з оперативно-стратегічним угрупованням військ "Таврія" бійці завдали по об’єкту ракетного удару. У результаті спецоперації було знищено штаб російських окупантів.
  • А в тимчасово окупованому Севастополі уночі 31 грудня пролунали вибухи: окупаційна влада заявляє про атаку безпілотників з повітря та моря. Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв близько опівночі написав, що у місті пролунав вибух. За словами окупанта, російська ППО нібито збила 2 БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря. За пів години Развожаєв знову написав про вибухи. Мовляв, росіяни відбили спробу атаки надводних безпілотників і знищили один безекіпажний катер.
  • І також 31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 уперше в історії вразили 2 російські гелікоптери Мі-8 за допомогою ударних морських дронів Magura V5. Зазначається, що під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon знищено російський гелікоптер Мі-8.  У розвідці додали, що за попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані. Згодом очільник ГУР МО Кирило Буданов в етері телемарафону розповів, що дрони Magura V5 раніше вже кілька разів атакували російські повітряні сили, але техніці після підбиття вдавалося дістатися до берегової лінії. Цього ж разу, збитий гелікоптер упав у воду. 

Думки експертів

Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов зазначив, що Сили оборони України успішно утилізують росіян на території Курської області з використанням високоточних зразків західного озброєння.

"Удар був завдано по виключно законній військовій цілі. Йдеться про Льговський коледж – це база підготовки операторів БПЛА. Причому на території коледжу відбувалася не тільки підготовка операторів БПЛА, але й були розташовані склади матеріально-технічного забезпечення, де зберігались БПЛА", – пояснив Снєгирьов.

Видання The Telegraph пише про розробку Україною нової модифікації крилатої ракети і зазначає, що нова українська крилата ракета "Трембіта" "може стати найбільшим символом України прагнення до автономності вогневої потужності".

"Очікуючи того дня, коли в неї закінчаться спеціальні американські боєприпаси – передусім, балістичні ракети армійської тактичної ракетної системи (ATACMS) радіусом дії 190 миль (понад 300 км, – ред.), Україна готується створювати "Трембіту" та інші боєприпаси великої дальності глибокого ураження", – йдеться у повідомленні.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що ворог упродовж 2024 року виявився неготовим до ударів далекобійними дронами по об’єктах нафтопереробної промисловості РФ.

"З формальної точки зору росіяни могли знати, що у нас є різні пропелерні безпілотники, які мають відносно невеликий боєзапас, але можуть застосовуватись для ударів по різним об’єктам на території РФ. Можливо, вони думали, що ціллю цих ударів будуть тільки, наприклад, аеродроми стратегічної авіації. Ну, факт є фактом, що для відбиття кампанії наших дронових ударів, для якої було використано відносно мала кількість наших дронів-камікадзе, росіяни з різних причин виявилися неготовими", – сказав він. 

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безпілотник
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