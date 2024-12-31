Морський дрон Magura V5 уперше знищив російський гелікоптер Мі-8 і пошкодив ще один, - ГУР

Про це повідомляє ГУР МО.

"31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням", - йдеться у дописі.

Зазначається, що під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon знищено російський гелікоптер Мі-8.

Як повідомляє ГУР, ще один такий самий ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись до аеродрому базування.