Морський дрон Magura V5 уперше знищив російський гелікоптер Мі-8 і пошкодив ще один, - ГУР
31 грудня воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 уперше в історії уразили російський гелікоптер Мі-8 за допомогою ударного морського дрона Magura V5
Про це повідомляє ГУР МО.
"31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням", - йдеться у дописі.
Зазначається, що під час бою у Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 SeeDragon знищено російський гелікоптер Мі-8.
Як повідомляє ГУР, ще один такий самий ворожий вертоліт зазнав вогневого ураження та зміг дістатись до аеродрому базування.
- Російська влада вночі вівторка, 31 грудня, заявила про нібито атаку безпілотників Смоленську область, унаслідок чого на нафтобазі зайнялася пожежа. Всього у повітряному просторі РФ нібито знищили 68 дронів.
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