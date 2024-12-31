У Смоленській області РФ заявили про атаку БПЛА: виникла пожежа на нафтобазі

Про це заявив керівник Ярцевського району Смоленської області Роман Захаров.

"Відбулася атака українських БПЛА на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. У результаті атаки противника сталися загоряння", - йдеться у повідомленні.

За його словами, там наразі ліквідовують відкрите полум'я.

Згодом Захаров видалив своє повідомлення.

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Губернатор Смоленської області Василь Анохін о 04:50 написав, що російська ППО, мовляв, відбила атаку українських БПЛА.

Він заявив, що за попередньою інформацією, уламки одного з безпілотних літальних апаратів впали на території нафтобази, спричинивши розлив палива і загоряння паливно-мастильних матеріалів.