У Смоленській області РФ заявили про атаку БПЛА: виникла пожежа на нафтобазі
Російська влада вночі вівторка, 31 грудня, заявила про нібито атаку безпілотників Смоленську область, унаслідок чого на нафтобазі зайнялася пожежа
Про це заявив керівник Ярцевського району Смоленської області Роман Захаров.
"Відбулася атака українських БПЛА на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. У результаті атаки противника сталися загоряння", - йдеться у повідомленні.
За його словами, там наразі ліквідовують відкрите полум'я.
Згодом Захаров видалив своє повідомлення.
Читайте також: Спалений в "Алабузі" склад з деталями до БПЛА на $16 млн, уражені склади боєприпасів на полігоні "Кадамовський" і склад шахедів на Орловщині: де в росіян вибухало та палало цього тижня (23.12-29.12)
Губернатор Смоленської області Василь Анохін о 04:50 написав, що російська ППО, мовляв, відбила атаку українських БПЛА.
Він заявив, що за попередньою інформацією, уламки одного з безпілотних літальних апаратів впали на території нафтобази, спричинивши розлив палива і загоряння паливно-мастильних матеріалів.
- У тимчасово окупованому Севастополі уночі 31 грудня пролунали вибухи: окупаційна влада заявляє про атаку безпілотників з повітря та моря.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.82 Купівля 41.82Продаж 42.41
- EUR Купівля 43.64Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе