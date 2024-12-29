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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Спалений в "Алабузі" склад з деталями до БПЛА на $16 млн, уражені склади боєприпасів на полігоні "Кадамовський" і склад шахедів на Орловщині: де в росіян вибухало та палало цього тижня
Огляд

Спалений в "Алабузі" склад з деталями до БПЛА на $16 млн, уражені склади боєприпасів на полігоні "Кадамовський" і склад шахедів на Орловщині: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Андріана Стахів
29 грудня, 2024 неділя
21:35
Війна з Росією Вибух на підстанції

Цього тижня особливих втрат зазнали різноманітні склади росіян, зокрема в "Алабузі" згорів склад із деталями до "шахедів" вартістю $16 млн, були уражені склади боєприпасів на полігоні "Кадамовський" і склад шахедів на Орловщині

Зміст

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

“Бавовна” в РФ та НА тимчасово окупованих територіях 23 - 29.12.2024

Руйнівна пожежа на складі в "Алабузі" із деталями до "шахедів" вартістю $16 млн, ураження складів боєприпасів на полігоні "Кадамовський" і шахедів у Орловській області

  • На території економічної зони "Алабуга" в Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до БПЛА типу Shahed-136, які агресор застосовує для ударів по Україні. Як зазначають в ГУР, у приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць БПЛА Shahed-136. За даними розвідки, все це згоріло. Завдані внаслідок знищення російського складу втрати агресора оцінюються у $16 млн. "Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної Росії", – кажуть у розвідці.
  • Увечері понеділка, 23 грудня, у російській Ростовській області прогриміли вибухи неподалік від аеродрому у Міллерово. Місцева влада заявила про збиття безпілотників. За словами місцевого губернатора, у районі Міллерово нібито вже збили 8 БПЛА. Міноборони РФ звітувало про 9 збитих дронів. Він також сказав, що унаслідок атаки постраждалих начебто немає, інформація щодо наслідків уточнюється, а системи ППО та мобільні вогневі групи продовжують відбивати атаку. Водночас місцеві пабліки повідомляли про те, що вибухи лунали біля аеродрому в місті Міллерово, звідки росіяни часто запускають ударні БПЛА на Україну. Також місцеві повідомляють, що буцімто пошкоджено будівлю Міллеровського козачого кадетського професійного технікуму. Студентів нібито евакуйовували із гуртожитку.
  • А 25 грудня росіяни заявили, що протягом ночі російська ППО нібито знищила 59 українських безпілотників над 5 регіонами та Азовським морем. Зокрема, вибухи лунали на території самопроголошеної Південної Осетії. За їхніми даними, 26 БПЛА були нібито збиті над територією Білгородської області, 23 – над Воронезькою областю, по три дрони – над територіями Курської, Брянської та Тамбовської областей, та ще один безпілотник – над акваторією Азовського моря. За даними тг-каналу SHOT, уранці вибухи лунали в Осетії. Ймовірно, дрон намагався влучити у телевежу у Владикавказі. Крім того, аеропорт Казані тимчасово припинив приймати та відправляти рейси "з метою забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден". Попередньо це пов'язано із загрозою атаки БПЛА на регіон.
  • Тим часом уранці 25 грудня у торговому центрі "Аланія Молл" у російському Владикавказі пролунав вибух, нібито через падіння уламка БПЛА. З посиланням на російське міністерство оборони, голова Республіки Північна Осетія-Аланія Сергій Меняйло зазначив, що вибух і пожежу в торговому центрі Владикавказа спричинило нібито падіння уламків БПЛА, який вранці "був збитий засобами ППО". За його словами, внаслідок вибуху загинула одна жінка. Вона під час події перебувала всередині. Також є постраждалий,  стан ще одного постраждалого уточнювали. За даними МНС, у Владикавказі загорівся 3-й поверх і дах на 800 квадратах ТЦ Аланія Молл".

 

  • У четвер, 26 грудня, російська влада знову заявила про нібито атаку безпілотників на Білгородську, Волгоградську та Воронезьку області. Губернатор Білгородщини написав, що під атакою безпілотників нібито опинився Грайворонський округ. Унаслідок скидання вибухових пристроїв, мовляв, пошкоджено лінію електропередачі. Він заявляє, що без світла залишились жителі кількох населених пунктів. Влада Волгоградської області, як повідомляло РБК, переконувала, що уламки одного збитого дрона впали на територію промислового підприємства в Котовському районі. Водночас це не вплинуло на основні пункти виробництва і не спричинило загоряння. Тим часом російське міноборони заявило про знищення 5 БПЛА, зокрема трьох – над територією Волгоградської області, одного – над територією Воронезької області та одного – над територією Білгородської області.
  • Тим часом Повітряні сили ЗСУ разом з іншими складовими Сил оборони 26 грудня завдали удару по захищеному об’єкту збройних сил Росії в Орловській області. Як зазначається, унаслідок вогневого ураження знищено склад  зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе Shahed, який складався з низки бетонних захищених споруд. У Генштабі додають, що зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі України.
  • Окрім того, Повітряні сили Збройних сил України днями завдали удару по ворожому об'єкту військово-промислового комплексу в Кам'янську-Шахтинському в Ростовській області РФ. У СтратКомі ЗСУ зазначили, що РФ використовувала це підприємство для виробництва твердого ракетного палива для балістичних ракет, що застосовуються для ураження об'єктів цивільної інфраструктури України, таких як лікарні, житлові будинки та електростанції. "Це вогневе ураження – частина всеохопної кампанії з послаблення спроможностей збройних сил Російської Федерації реалізовувати терористичні атаки проти мирних громадян України. Збройні сили України оперативно реагуватимуть на будь-яку загрозу українському народу", – додали в СтратКомі.
  • А вночі 27 грудня на залізничній станції у Воскресенську Московської області РФ теж стався вибух, який знищив вагони вантажного поїзда, що забезпечував логістику російської армії. Масштаб завданих агресору збитків встановлюється.  У ГУР зауважили, що судячи із запалу російської пропаганди, яка, намагаючись приховати наслідки вибуху, бреше про начебто відсутність пожежі на території залізничного депо Воскресенська – "страх вождів Кремля перед внутрішнім спротивом путінському режиму та втратою контролю всередині країни серйозно зростає". 

 

  • І вкотре російська влада вночі суботи, 28 грудня, поскаржилася на атаку безпілотників. Дрони нібито збивали над трьома регіонами РФ. За їхніми словами, цієї ночі ППО нібито збила 56 українських безпілотників, зокрема 11 – над Білгородською областю, 28 – над Воронезькою областю і 17 – над територією Ростовської області. Воронезький губернатор заявив, що у передмісті Воронежа та кількох районах області, мовляв, було виявлено і знищено понад десять БПЛА. "За попередньою інформацією, постраждалих немає. В одному з районів регіону під час падіння уламків безпілотника стався обрив контактної мережі на залізниці. До усунення наслідків наразі затримано один поїзд, також очікуються затримки низки інших", написав він. А губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков сказав, що ЗСУ нібито атакували дронами Красногвардійський район. Гладков заявив про буцім двох травмованих жителів та пошкоджені ЛЕП, через що одне село залишилось без світла. 
  • У неділю, 29 грудня, в Росії заявили про атаку безпілотників на Ростовську область. У місті Сальськ лунали вибухи, пошкоджено локомотивне депо. За словами місцевого губернатора, внаслідок атаки БПЛА в Сальську нібито дістали незначні ушкодження споруди на території локомотивного депо. Згодом він уточнив, що нібито біля Сальська збито ще один дрон. У російському міністерстві оборони також звітують про збиття двох начебто українських безпілотників  над територією Ростовщини, одного над Брянською областю і ще одного – над Орловською областю РФ. Тим часом у соцмережах публікують кадри прольоту та збиття дрона над російським містом.

Вибухи у тимчасово окупованому Мелітополі та знищені чотири об’єкти з телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "Фенікс" на ТОТ Донеччини

  • У суботу, 28 грудня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух. Імовірно, вибухнула автівка, яка належала російському командиру. За даними telegram-каналу, російський командир привласнив авто для особистих потреб. У ЗМІ додали, що машина була знищена в результаті вибуху, імовірно, спричиненого місцевим підпіллям".
  • У тимчасово окупованій Донецькій області знищено чотири об’єкти з телекомунікаційним обладнанням незаконного оператора зв’язку "Фенікс", який використовують російські загарбники. "Ускладнення й перешкоди для логістики та зв’язку російської окупаційної армії - важливий процес, який не припиняється", – наголосили у розвідці. Пожежа також поплавила обладнання для стільникового зв’язку на території Лєнінградської області Росії, а ще – зруйнувала три залізничні релейні шафи управління залізничним рухом у Ярославській області держави-агресора.

Думки експертів

Як зазначає представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов,  українські безпілотники з дальнім радіусом дії гіпотетично можуть завдавати ураження по цілях, розташованих на відстані до двох тисяч кілометрів.

"З того, що можемо говорити, – це вже не секрет – до 2000 км українські далекобійні безпілотні літальні апарати вже можуть гіпотетично працювати. В більшості інших випадків ми не підтверджуємо та не спростовуємо. Немає офіційних заяв, коли в більшості випадків щось вибухає на Росії. Можу лише сказати, що вибухає там не просто так", – заявив Юсов.

Він наголосив, що всі подібні інциденти відбуваються виключно на об’єктах, які мають зв’язок з військово-промисловим комплексом, армією РФ або інфраструктурою, що забезпечує фінансування, логістику чи оборону країни-агресорки.

Теги:
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Україна
Росія
СБУ
ЗСУ
безпілотник
ГУР
Білгород
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