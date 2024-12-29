У Мелітополі підірвали машину командира армії РФ, - ЗМІ

Про це інформує "Бердянськ Сьогодні".

"Учора в Мелітополі підірвано машину окупантів. Підірваний автомобіль належав командиру російських військ", - ідеться в повідомленні.

За даними telegram-каналу, російський командир привласнив авто для особистих потреб.

У ЗМІ додали, що машина була знищена в результаті вибуху, імовірно спричиненого місцевим підпіллям".