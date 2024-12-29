У Мелітополі підірвали машину командира армії РФ, - ЗМІ
У суботу, 28 грудня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух. Імовірно, вибухнула автівка, яка належала російському командиру
Про це інформує "Бердянськ Сьогодні".
"Учора в Мелітополі підірвано машину окупантів. Підірваний автомобіль належав командиру російських військ", - ідеться в повідомленні.
За даними telegram-каналу, російський командир привласнив авто для особистих потреб.
У ЗМІ додали, що машина була знищена в результаті вибуху, імовірно спричиненого місцевим підпіллям".
- Також нещодавно українські підпільники знищили автівку ВАЗ з російськими окупантами в Мелітополі Запорізької області.
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