Партизани за координації ГУР знищили ВАЗ з окупантами у Мелітополі

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

Українські підпільники за координації ГУР зуміли провести вдалу операцію сьогодні, 1 жовтня. Поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110.

В момент вибуху в автівці перебували 3 російських військових.

"Не буде спокою на нашій землі окупантам! За все буде розплата. І це доводить славетне підпілля", - відреагували на операцію в Запорізькій ОВА.