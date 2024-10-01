Партизани за координації ГУР знищили ВАЗ з окупантами у Мелітополі
Українські підпільники знищили автівку ВАЗ з російськими окупантами у Мелітополі Запорізької області
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.
Українські підпільники за координації ГУР зуміли провести вдалу операцію сьогодні, 1 жовтня. Поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110.
В момент вибуху в автівці перебували 3 російських військових.
"Не буде спокою на нашій землі окупантам! За все буде розплата. І це доводить славетне підпілля", - відреагували на операцію в Запорізькій ОВА.
- Наприкінці серпня жіночий партизанський рух "Зла мавка" випустив та поширив на тимчасово окупованих територіях України російські рублі з символікою ЗСУ.
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