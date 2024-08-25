Українські партизанки розповсюдили в Криму та Мелітополі "рублі" з символікою ЗСУ
Український жіночий партизанський рух "Зла мавка" випустив та поширив на тимчасово окупованих територіях України російські рублі з символікою ЗСУ
Про це повідомив рух у Telegram.
"Якщо ви тримаєте такі рублі, будьте готові до того, що вони можуть стати вашим сувеніром зі звільненого від окупантів Криму", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповіді "рублі" були поширені й на інших тимчасово окупованих територіях України, зокрема у Мелітополі.
"Від Криму до Луганська окупанти будуть знаходити сотні банкнот, які ми поширили. Вони розкажуть їм про близьке майбутнє - підрозділи ЗСУ, виганяють рашистів з України, а також те, що зовсім скоро здійсниться - Кримський міст у вогні", - додали партизанки.
Відповідна акція спротиву була зроблена до Дня Незалежності України.
- До Дня прапора наші воїни зробили символічний жест та вивісили український прапор у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.
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