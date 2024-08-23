ЗСУ встановили український прапор у тимчасово окупованих Олешках
До Дня прапора наші воїни зробили символічний жест та вивісили український прапор у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області
Про це повідомила пресслужба 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.
Здійснити операцію вдалось завдяки безпілотнику.
"Символічний, але надзвичайно важливий крок – за допомогою БПЛА встановили синьо-жовтий стяг в самому серці окупованого міста Олешки на лівобережжі Херсонщини. Це не лише символ нашої незламності та відваги, але й чіткий сигнал окупантам: Україна завжди повертається на свою землю. Наша боротьба триває, кожен такий крок дає надію українському народу та наближає нас до перемоги. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
Олешки перебувають в окупації з 2022 року.
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