ЗСУ встановили український прапор у тимчасово окупованих Олешках

Про це повідомила пресслужба 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

Здійснити операцію вдалось завдяки безпілотнику.

"Символічний, але надзвичайно важливий крок – за допомогою БПЛА встановили синьо-жовтий стяг в самому серці окупованого міста Олешки на лівобережжі Херсонщини. Це не лише символ нашої незламності та відваги, але й чіткий сигнал окупантам: Україна завжди повертається на свою землю. Наша боротьба триває, кожен такий крок дає надію українському народу та наближає нас до перемоги. Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Олешки перебувають в окупації з 2022 року.