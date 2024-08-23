У Новій Каховці майже немає лікарів, ворог вивіз усе медобладнання, - мер про життя цивільних в окупації
Міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко зазначив, що для отримання медичних послуг мешканцям Нової Каховки доводиться їздити далеко за межі міста
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Є інформація, що у ворога нібито закінчилися бланки для паспортів, і тепер вимоги до їх негайної заміни вже не такі суворі. Величезною проблемою залишається медичне обслуговування – у Новій Каховці майже немає лікарів. Для отримання навіть незначних медичних послуг мешканцям доводиться їздити далеко за межі міста, оскільки ворог вивіз усе медичне обладнання. У місті, де колись працювало до 100 терапевтів, зараз залишився лише один", - наголосив Коваленко.
Міський голова Нової Каховки також додав, що за два роки окупації в Новій Каховці жодна школа і жоден дошкільний заклад не працювали.
"Окупанти планували відкрити один клас на базі школи №10, але більшість батьків, які залишилися, вирішили не віддавати туди своїх дітей, проявивши здоровий глузд. Ті, хто залишився в окупації через різні обставини, переважно виїхали вглиб тимчасово окупованої території, переважно в напрямку Генічеська, Арабатської Стрілки або районів Скадовська", - зауважив Коваленко.
- У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині російські загарбники видають місцевим жителям протерміновані сухпайки під виглядом гуманітарної допомоги.
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