У Новій Каховці окупанти видають жителям протерміновані сухпайки, - "Жовта стрічка"
У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині російські загарбники видають місцевим жителям протерміновані сухпайки під виглядом гуманітарної допомоги
Про це повідомляє "Жовта стрічка".
Окупаційна влада заявляє про видачу населенню Нової Каховки гуманітарної допомоги, проте насправді українці отримують протерміновані сухпайки армії РФ, споживання вмісту яких може становити загрозу для здоров’я.
"Активісти руху "Жовта Стрічка" в Новій Каховці повідомляють, що зіткнулися з черговим проявом цинізму з боку окупаційної влади. Незважаючи на активні пропагандистські заяви про видачу гуманітарної допомоги, насправді люди отримують прострочені сухпайки армії окупантів, які можуть становити серйозну загрозу для здоров'я", - йдеться в повідомленні.
- 5 червня повідомлялось, що на тимчасово окупованому лівобережжі Херснщини росіяни активізували перевірки мобільних телефонів та переписок українців, активісти руху "Жовта стрічка" дали поради, як убезпечитися.
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