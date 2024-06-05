На ТОТ Херсонщини росіяни посилили перевірки мобільних: у "Жовтій стрічці" розповіли, як убезпечитись

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

Зокрема йдеться, що у тимчасово окупованих Новій Каховці, Генічеську, Скадовську та Іванівці Херсонської області росіяни посилили обшуки та тиск на місцеве населення. Зокрема перевіряють телефони і переписки. Останнім часом збільшилась кількість повідомлень про такі перевірки.

Активісти руху "Жовта стрічки" дали поради щодо того, як захиститися:

1. Обмежте використання мобільного зв'язку, оскільки розмови можуть записуватись російськими операторами.

2. Використовуйте захищені цифрові канали (месенджери). Рекомендуємо Threema, адже володіння Signal може бути сприйняте як зв'язок з ЗСУ.

3. Регулярно видаляйте вразливу переписку. Більшість месенджерів дозволяють налаштувати автовидалення повідомлень.

4. Перевіряйте телефон на злам. Симптоми включають незвичайне спрацьовування камери, нагрівання телефону, чи неочікувані піки мобільного трафіку. Використовуйте антивірус, уникайте сумнівних додатків та дозволів, і використовуйте VPN.