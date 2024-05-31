На залізницях ТОТ півдня України РФ запровадила додаткові заходи безпеки через диверсії, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Російські окупанти посилюють захист залізниці через постійні диверсії. Додаткові заходи безпеки та засоби відеоспостереження вздовж залізничних шляхів ворог активно встановлює на півдні України", - розповідають у ЦНС.

Зазначено, що усі дії РФ спрямовані на заходи безпеки залізниць. Зокрема росіяни запровадили посилений режим несення служби на залізничних станціях, встановили чергування оперативників у технічному секторі. Окупант перевіряє вантажні й пасажирські потяги, а також особливо контролює фото й відеозаписи.

"Українське підпілля на окупованих територіях дуже активно чинить спротив. Відомо про не один підірваний вантажний потяг ворогів, який вивозив з окупованих територій України руду, зерно та пошкоджену техніку", - акцентують у повідомленні.