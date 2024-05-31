На залізницях ТОТ півдня України РФ запровадила додаткові заходи безпеки через диверсії, - Спротив
Росіяни посилюють захист вздовж залізничних колій на тимчасово окупованих територіях півдня України, зокрема - встановлюють постійне чергування оперативників і засоби відеоспостереження через страх диверсій
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Російські окупанти посилюють захист залізниці через постійні диверсії. Додаткові заходи безпеки та засоби відеоспостереження вздовж залізничних шляхів ворог активно встановлює на півдні України", - розповідають у ЦНС.
Зазначено, що усі дії РФ спрямовані на заходи безпеки залізниць. Зокрема росіяни запровадили посилений режим несення служби на залізничних станціях, встановили чергування оперативників у технічному секторі. Окупант перевіряє вантажні й пасажирські потяги, а також особливо контролює фото й відеозаписи.
"Українське підпілля на окупованих територіях дуже активно чинить спротив. Відомо про не один підірваний вантажний потяг ворогів, який вивозив з окупованих територій України руду, зерно та пошкоджену техніку", - акцентують у повідомленні.
- 1 квітня повідомлялось, що росіяни будують залізницю Ростов - Крим з метою забезпечити свої війська на тимчасово окупованих територіях півдня України, адже ворог не може цього зробити через Кримський міст.
- 30 квітня голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів про плани ворога на залізницю, яку росіяни будують на півдні України з Ростова до Криму.
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