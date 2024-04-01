Залізницю з Ростова до Криму РФ будує, щоб забезпечити свої війська на півдні України, - речник ВМС Плетенчук
Росіяни будують залізницю Ростов - Крим з метою забезпечити свої війська на тимчасово окупованих територіях півдня України, адже ворог не може цього зробити через Кримський міст
Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі LIGA.net.
Він наголосив, що окупанти будують залізницю з Ростова до тимчасово окупованого Криму, аби забезпечити російських військових на півдні України, оскільки вони не можуть цього зробити Керченським мостом чи великими десантними кораблями.
"Кримський міст зараз неспроможний пропускати великі навантаження через пошкодження, отримані внаслідок спільної операції ВМС та СБУ. Тому вони шукають альтернативу для того, щоб забезпечувати угруповання на окупованому півдні України та в Криму", – підкреслив Плетенчук.
Також він додав, після ураження Керченського мосту окупанти протягом місяця для перевезення військового вантажу використовували великі десантні кораблі.
"Це також непросто робити", - додав речник ВМС ЗСУ.
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