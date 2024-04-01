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Залізницю з Ростова до Криму РФ будує, щоб забезпечити свої війська на півдні України, - речник ВМС Плетенчук

1 квітня, 2024 понедiлок
13:52
Війна з Росією Залізниця

Росіяни будують залізницю Ростов - Крим з метою забезпечити свої війська на тимчасово окупованих територіях півдня України, адже ворог не може цього зробити через Кримський міст

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі LIGA.net.

Він наголосив, що окупанти будують залізницю з Ростова до тимчасово окупованого Криму, аби забезпечити російських військових на півдні України, оскільки вони не можуть цього зробити Керченським мостом чи великими десантними кораблями.

"Кримський міст зараз неспроможний пропускати великі навантаження через пошкодження, отримані внаслідок спільної операції ВМС та СБУ. Тому вони шукають альтернативу для того, щоб забезпечувати угруповання на окупованому півдні України та в Криму", – підкреслив Плетенчук.

Також він додав, після ураження Керченського мосту окупанти протягом місяця для перевезення військового вантажу використовували великі десантні кораблі.

"Це також непросто робити", - додав речник ВМС ЗСУ.

  • 27 вересня 2023 року радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення між РФ та тимчасово окупованими містами Донеччини - Маріуполем, Волновахою і Донецьком.
  • 2 жовтня 2023 року стало відомо, що росіяни будують дорогу з Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя.
  • 11 січня тодішній голова Мелітополя Іван Федоров заявляв, що окупанти мають намір прокласти для своєї логістики в Україні гілку залізниці, яка з'єднає Маріуполь, Мелітополь та Крим.
  • 18 березня російський диктатор Володимир Путін заявив, що залізниця від Ростова-на-Дону до Донецька, Маріуполя та Бердянська нібито була відновлена.
  • У міноборони Британії наголосили, що побудована росіянами залізниця на тимчасово окупованих територіях України є вразливою для високоточних ударів української сторони.
  • 31 березня керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що будівництво російськими загарбниками залізниці на тимчасово окупованих територіях може становити проблему для України.
Теги:
Україна
Росія
Крим
окуповані території
окупанти
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