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Росія будує залізницю до Бердянська: розвідка Британії вважає її вразливою для ударів України

24 березня, 2024 неділя
13:55
Війна з Росією На фото: потяги

Росіяни продовжують будувати залізницю на тимчасово окупованих територіях України. Проте гілка є вразливою для високоточних ударів української сторони

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Російський очільник Володимир Путін 18 березня заявив про будівництво залізничної гілки від Ростова-на-Дону на півдні Росії через тимчасово окуповані території України до Криму. За словами Путіна, нова лінія у підсумку повинна досягти Севастополя і покликана забезпечити дублювання керченського мосту.

Путін також заявив, що перша завершена ділянка залізниці відновлює доступ до Бердянська. За даними британської розвідки, це залізничне сполучення проходить через територію, яку можуть вражати українські високоточні системи дальнього радіуса дії.

Зазначається, що нова залізнична лінія на південь від Донецька має довжину майже 60 км, її можна побудувати за вісім місяців. Як зазначається в огляді міноборони Британії, це будівництво майже напевне є одним з найбільших інфраструктурних проєктів Росії на тимчасово окупованих територіях України. Ця гілка відновлює залізничне сполучення, перерване бойовими діями, в районі Донецька.

При цьому експерти британської розвідки вважають, що однією з цілей РФ буде підтримка активності в Маріуполі. У міноборони Британії заявили, що росіяни, ймовірно, захочуть відновити Азовсталь та інші об'єкти, які зруйнували у 2022 році.

  • Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що залізниця від Ростова-на-Дону до Донецька, Маріуполя та Бердянська нібито була відновлена.
Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
окуповані території
окупанти
Велика Британiя
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