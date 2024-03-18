Путін заявив про нібито відновлення залізниці від Ростова-на-Дону до Донецька, Маріуполя та Бердянська

Про це пише російська пропагандистська інформагенція ТАСС.

Окрім заяви про нібито відновлення залізниці від Ростова-на-Дону до Донецька, Маріуполя та Бердянська, Путін зазначив, що начебто незабаром залізниця через Донбас та "Новоросію" пройде до Севастополя.

Російський диктатор вважає, що залізниця до Криму через "нові регіони" буде альтернативою Кримському мосту.