Путін заявив про нібито відновлення залізниці від Ростова-на-Дону до Донецька, Маріуполя та Бердянська
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що залізниця від Ростова-на-Дону до Донецька, Маріуполя та Бердянська нібито була відновлена
Про це пише російська пропагандистська інформагенція ТАСС.
Окрім заяви про нібито відновлення залізниці від Ростова-на-Дону до Донецька, Маріуполя та Бердянська, Путін зазначив, що начебто незабаром залізниця через Донбас та "Новоросію" пройде до Севастополя.
Російський диктатор вважає, що залізниця до Криму через "нові регіони" буде альтернативою Кримському мосту.
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