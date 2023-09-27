Окупанти будують пряме залізничне сполучення між РФ та Маріуполем, Волновахою і Донецьком, - Андрющенко
Російські окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення між РФ та тимчасово окупованими містами Донеччини - Маріуполем, Волновахою і Донецьком
Про це повідомив радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Зараз це не лише балачки, вони почали будівництво залізничного мосту біля села Гранітне через річку Кальміус", - написав він.
Фото: Петро Андрющенко / телеграм
Фото: Петро Андрющенко / телеграм
За словами Андрющенка, якщо росіянам вдасться побудувати цей міст, це дозволить включити наявну гілку Маріуполь - Асланове - Кальчик - Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону.
"На практиці це не лише глобальне вирішення питання щодо військової та цивільної логістики, але й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом", - пояснив радника мера Маріуполя.
Він також нагадав, що залізничне сполучення з Волновахи на захід йде далі через Розівку - Мелітополь в Крим, а на північ - через Донецьк.
Фото: Петро Андрющенко / телеграм
- У липні радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупаційні війська в місті постійно тренуються та готуються відбивати наступ ЗСУ.
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