Окупанти будують пряме залізничне сполучення між РФ та Маріуполем, Волновахою і Донецьком, - Андрющенко

Про це повідомив радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Зараз це не лише балачки, вони почали будівництво залізничного мосту біля села Гранітне через річку Кальміус", - написав він.

Фото: Петро Андрющенко / телеграм

Фото: Петро Андрющенко / телеграм

За словами Андрющенка, якщо росіянам вдасться побудувати цей міст, це дозволить включити наявну гілку Маріуполь - Асланове - Кальчик - Волноваха в пряме сполучення з Таганрогом та Ростовом-на-Дону.

"На практиці це не лише глобальне вирішення питання щодо військової та цивільної логістики, але й кардинальне зниження залежності від залізничного сполучення Кримським мостом", - пояснив радника мера Маріуполя.



Він також нагадав, що залізничне сполучення з Волновахи на захід йде далі через Розівку - Мелітополь в Крим, а на північ - через Донецьк.

Фото: Петро Андрющенко / телеграм