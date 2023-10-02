Росія будує дорогу з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя, — ЗМІ
Сервіс Planet.com порівняв супутникові знімки за жовтень 2023 і жовтень 2022 років і повідомив, що Росія будує автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя
Про це пише російська служба "Радіо.Свобода".
Видання пояснює, що на фотографіях з космосу видно, що траса пройде далеко від інших населених пунктів – ймовірно, через складнощі, які може викликати розширення вже існуючої нині дороги
Російське видання "Медуза" нагадує, що 27 вересня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко писав, що РФ будує залізничну гілку, яка має з'єднати Маріуполь з Донецьком. Як зазначає радник, це покращить логістику російської армії й кардинально знизить залежність від залізничного сполучення через Кримський міст.
- Раніше Петро Андрющенко зазначив, що бетонні плити, які везуть переважно з порту Севастополя, росіяни використовують для будівництва укріплень у тимчасово окупованому Маріуполі.
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