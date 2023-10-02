Росія будує дорогу з Ростова-на-Дону до окупованого Маріуполя, — ЗМІ

Про це пише російська служба "Радіо.Свобода".

Видання пояснює, що на фотографіях з космосу видно, що траса пройде далеко від інших населених пунктів – ймовірно, через складнощі, які може викликати розширення вже існуючої нині дороги

Російське видання "Медуза" нагадує, що 27 вересня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко писав, що РФ будує залізничну гілку, яка має з'єднати Маріуполь з Донецьком. Як зазначає радник, це покращить логістику російської армії й кардинально знизить залежність від залізничного сполучення через Кримський міст.