Окупанти завозять бетонні конструкції у порт Маріуполя, - Андрющенко

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Мабуть, головні новини Маріуполя, які на сьогодні є важливими з точки зору фронту і це є підтвердженою інформацією, - окупанти завозять у порт бетонні конструкції. Бачимо, як вони використовують такі конструкції, хоча розповідають, що це будівельні матеріали. Однак ці бетонні конструкції 100% ідуть на будівництво укріплень. Крім того, що окупанти будують вогневі точки, так ще бетонними плитами почали перекривати велику кількість своїх траншей та ровів неподалік від Маріуполя. І у них виходить щось середнє між бомбосховищем з одного боку, а з іншого – підземний хід. Саме для цього і завозяться ці бетонні конструкції", - пояснив радник міського голови Маріуполя.

Петро Андрющенко додав, що ці конструкції росіяни везуть до Маріуполя переважно з порту Севастополя.

27 вересня радника мера Маріуполя Петра Андрющенка розказав, що окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення між РФ та тимчасово окупованими містами Донеччини - Маріуполем, Волновахою і Донецьком

1 жовтня Маріупольська міська рада повідомляла, що російські загарбники зруйнували останній український мурал у Маріуполі, який був символом свободи, миру та права на щастя











