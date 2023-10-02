Окупанти завозять бетонні конструкції у порт Маріуполя, - Андрющенко
Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зазначив, що бетонні плити, які везуть переважно з порту Севастополя, росіяни використовують для будівництва укріплень
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Мабуть, головні новини Маріуполя, які на сьогодні є важливими з точки зору фронту і це є підтвердженою інформацією, - окупанти завозять у порт бетонні конструкції. Бачимо, як вони використовують такі конструкції, хоча розповідають, що це будівельні матеріали. Однак ці бетонні конструкції 100% ідуть на будівництво укріплень. Крім того, що окупанти будують вогневі точки, так ще бетонними плитами почали перекривати велику кількість своїх траншей та ровів неподалік від Маріуполя. І у них виходить щось середнє між бомбосховищем з одного боку, а з іншого – підземний хід. Саме для цього і завозяться ці бетонні конструкції", - пояснив радник міського голови Маріуполя.
Петро Андрющенко додав, що ці конструкції росіяни везуть до Маріуполя переважно з порту Севастополя.
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