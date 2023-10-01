Росіяни знищили останній український мурал у Маріуполі

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Загарбники зруйнували мурал проти насилля. Його намалював художник Олександр Корбан у 2020 році на стіні багатоповерхівки по проспекту Миру, 107. Це частина загального ансамблю площі Свободи. Як і мурал "Мілана", який росіяни знищили перед цим", - йдеться у повідомленні

На муралі було зображено жінку, яка змогла розірвати коло насилля та почати нове життя. Це був символ свободи, миру та права на щастя.

Знищивши мурал, окупанти продемонстрували, що для них свобода та гідність - нічого не варті. Тому знищують будь-який натяк на можливість вільного та мирного життя.