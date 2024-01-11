Росіяни прагнуть прокласти гілку залізниці, яка з'єднає Маріуполь, Мелітополь і Крим, - Федоров
Окупанти мають намір прокласти для своєї логістики в Україні гілку залізниці, яка з'єднає Маріуполь, Мелітополь та Крим
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Він зауважив, що ворог шукає шляхи, які допоможуть зробити його логістику безпечною на території України.
Мелітопольський міський голова також проінформував: росіяни не полишають спроб збудувати нову гілку залізниці у "глибокому тилу", яка змогла б з’єднати Маріуполь, Мелітополь і Крим.
"Але через постійний спротив та повторне знищення окремих ділянок та мостів - темпи будівництва низькі", - написав Федоров.
Водночас він зазначив, що ворог почав використовувати цивільні автівки для перевезення військових та будівельних вантажів, а також збільшувати пропускну здатність автомобільних доріг завдяки розширенню вже наявних шляхів.
"Чи за кримській міст переживають, чи за своє гарматне м'ясо з технікою - невідомо. Але вкотре "глибокий тил" виявився не таким безпечним, як його малює пропаганда", - підсумував мер Мелітополя.
- 27 вересня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення між РФ та тимчасово окупованими містами Донеччини - Маріуполем, Волновахою і Донецьком.
- 2 жовтня стало відомо, що росіяни будують дорогу з Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.25 Купівля 38.25Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.92Продаж 42.98
- Актуальне
- Важливе