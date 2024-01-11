Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни прагнуть прокласти гілку залізниці, яка з'єднає Маріуполь, Мелітополь і Крим, - Федоров

Росіяни прагнуть прокласти гілку залізниці, яка з'єднає Маріуполь, Мелітополь і Крим, - Федоров

11 січня, 2024 четвер
21:59
Війна з Росією На фото: потяги

Окупанти мають намір прокласти для своєї логістики в Україні гілку залізниці, яка з'єднає Маріуполь, Мелітополь та Крим

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зауважив, що ворог шукає шляхи, які допоможуть зробити його логістику безпечною на території України.

Мелітопольський міський голова також проінформував: росіяни не полишають спроб збудувати нову гілку залізниці у "глибокому тилу", яка змогла б з’єднати Маріуполь, Мелітополь і Крим.

"Але через постійний спротив та повторне знищення окремих ділянок та мостів - темпи будівництва низькі", - написав Федоров.

Водночас він зазначив, що ворог почав використовувати цивільні автівки для перевезення військових та будівельних вантажів, а також збільшувати пропускну здатність автомобільних доріг завдяки розширенню вже наявних шляхів.

"Чи за кримській міст переживають, чи за своє гарматне м'ясо з технікою - невідомо. Але вкотре "глибокий тил" виявився не таким безпечним, як його малює пропаганда", - підсумував мер Мелітополя.

  • 27 вересня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення між РФ та тимчасово окупованими містами Донеччини - Маріуполем, Волновахою і Донецьком.
  • 2 жовтня стало відомо, що росіяни будують дорогу з Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя.
Крим
Маріуполь
Мелітополь
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Ольга Колінько
10 січня, 2024 середа
Ексзаступницю генпрокурора Колінько та її доньку знайшли мертвими в сусідніх квартирах
Обстріл Сумщини 17 грудня
10 січня, 2024 середа
"Раніше такого не було": голова Сумської ОВА розповів, як змінилися обстріли прикордоння
ЗСУ, мобілізація
10 січня, 2024 середа
Мобілізація в Україні: нардеп Чернєв наголосив на необхідності прибрати з законопроєкту е-повістки
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.25
    Купівля 38.25
    Продаж 38.97
  • EUR
    Купівля 41.92
    Продаж 42.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
11 січня
23:13
Зеленський
Люди б не гинули: Зеленський дорікнув партнерам через затримки з передачею ППО
22:50
Еліна Світоліна
Australian Open: Світоліна та інші українки дізналися перших суперниць
22:32
Володимир Зеленський
Країни НАТО мають показати, що не бояться Росію, - Зеленський поділився очікуваннями від саміту Альянсу у Вашингтоні
22:14
війна з Росією володимир Путін Луганськ кримінал
У РФ засудили військового за вбивство дівчини у Луганську: перед тим він отримав зірку героя від Путіна
22:01
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Поточний склад військових РФ дозволяє ворогу вести бої, як мінімум до березня 2024 року. Колонка Сергія Згурця
21:59
Ексклюзив
Микола Княжицький
Запропонований законопроєкт не сприяє, а відштовхує людей від мобілізації, - Княжицький
21:37
Дмитро Медведєв
Удари західними ракетами по РФ: Медведєв повернувся до ядерного шантажу України
21:14
Оксана Грудзинська
Художниця Оксана Грудзинська пішла з життя у віці 100 років
21:10
Зеленський
Просто було чим: Зеленський розповів про далекобійну зброю від партнерів, якою знищили 26 вертольотів і 12 літаків
20:55
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Жеваго: уряд має розвивати логістичні шляхи для експорту продукції
20:48
санкції проти Росії
США ввели нові санкції проти ВПК та міноборони Росії
20:46
ЗСУ взимку
Сили оборони відбили 25 ворожих атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб
20:38
Артем Прима та Дмитро Підручний (праворуч)
Біатлон: Україна показала найгірший результат за 5 років у чоловічій естафеті на КС
20:14
Роберт Фіцо
Не варто шукати компромісу з агресором: посол України відреагував на заклик Фіцо нормалізувати стосунки з РФ
20:07
OPINION
Михайло Косів
Про історичне безпам'ятство
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 687-го дня війни: Білий дім готовий віддати Україні російські мільярди, а на Харківщині ЗСУ утворили звалище зі знищеної російської техніки
19:35
Рустем Умєров
Умєров повідомив про готовність нової редакції мобілізаційного законопроекту
19:16
На фото: Василь Козарь
Режисером шоу дружини Пєскова Навки виявився український хореограф Козарь
19:14
електроенергія
На 716 млн грн збитків: НАБУ і САП викрили схему привласнення електроенергії Укренерго
19:08
Ексклюзив
Діти, евакуація
Поліція Донеччини закликає цивільне населення тимчасово виїхати
19:06
ракетні системи США
Міноборони США не змогло прозвітувати лише про 2% зброї, наданої Україні з 2014 року, - звіт Пентагону
19:02
Утримували 50 людей у трудовому рабстві: у Дніпрі затримали 4 чоловіків за підозрою у торгівлі людьми
18:58
Володимир Зеленський
Витримати 2024 рік - не дати заморозити війну та не дозволити РФ стати потужною, - Зеленський
18:30
Огляд
обмін полоненними, полон
Полонені воїни, які у 2024 році повернулись з російської неволі: 9 історій життя незламних захисників
18:29
Ексклюзив
Дана Ярова
Радниця заступника Умєрова Ярова розповіла, як компанії Гринкевича вигравали тендери
18:22
Оновлено
Едгарс Рінкевичс та Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Латвії: президент Рінкевичс анонсував пакет військової допомоги Україні
18:21
на фото: Костін
Використання ракет КНДР в Україні: Костін заявив про перші докази
18:18
Світовий банк
Світовий банк виділив для України майже $1 млрд на відновлення приватного сектора
18:15
Оновлено
ЗСУ, мобілізація
Законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті. Кабмін його відкликав
18:01
антиурядовий протест у Варшаві
У Варшаві відбувся антиурядовий протест, організований партією ПіС
18:00
OPINION
Владислав Фрасинюк
Східний кордон Польщі — це кордон ганьби
17:57
На фото: Кадр з фільму "Фотофобія"
До програми міжнародного кінофестивалю у Швеції потрапили 4 українських фільми
17:57
Окупанти
Сирський заявив про спробу підготовки РФ до наступу на Часів Яр
17:49
Бронежилет для військовослужбовиць від компанії "Темп – 3000"
Випробування тривали три місяці: Міноборони затвердило ще один зразок бронежилета для військовослужбовиць
17:42
Ексклюзив
окупанти
Defense Express: окупанти зігнали всі сухопутні війська в Україну. Скільки це у дивізіях армії РФ
17:37
Обстріл Харкова 11.01.2024
Синєгубов про обстріл Харкова 10 січня: "Це були ракети не російського виробництва"
17:28
Ентоні Блінкен та Беньямін Нетаньягу
Аби ізолювати Іран та його прихильників, Ізраїль має зблизитися з арабськими країнами, - Блінкен
17:23
Оновлено
На фото: Instagram видалив акаунт "Меморіалу"
Meta відновила Instagram-акаунти "Меморіалу" з історіями понад 5 тис. вбитих росіянами людей
17:19
Молдова
Україна та Молдова запустили спільний митний контроль на одному з пунктів пропуску
17:14
електроенергія
Укренерго отримає понад 4 млрд грн на будівництво нових енергооб'єктів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV