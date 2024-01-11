Росіяни прагнуть прокласти гілку залізниці, яка з'єднає Маріуполь, Мелітополь і Крим, - Федоров

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він зауважив, що ворог шукає шляхи, які допоможуть зробити його логістику безпечною на території України.

Мелітопольський міський голова також проінформував: росіяни не полишають спроб збудувати нову гілку залізниці у "глибокому тилу", яка змогла б з’єднати Маріуполь, Мелітополь і Крим.

"Але через постійний спротив та повторне знищення окремих ділянок та мостів - темпи будівництва низькі", - написав Федоров.

Водночас він зазначив, що ворог почав використовувати цивільні автівки для перевезення військових та будівельних вантажів, а також збільшувати пропускну здатність автомобільних доріг завдяки розширенню вже наявних шляхів.

"Чи за кримській міст переживають, чи за своє гарматне м'ясо з технікою - невідомо. Але вкотре "глибокий тил" виявився не таким безпечним, як його малює пропаганда", - підсумував мер Мелітополя.