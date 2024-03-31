"Може становити серйозну проблему": Буданов про будівництво росіянами залізниці на ТОТ
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що будівництво російськими загарбниками залізниці на тимчасово окупованих територіях може становити проблему для України
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
"Росія насправді вже понад рік будує залізницю, щоб з'єднатись з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес вже майже завершений, і це може становити для нас серйозну проблему", - зазначив очільник розвідки.
Він натякнув, що із суходільною частиною залізниці, яку будують окупанти, українські військові можуть впоратися.
"У цьому досвід у нас є. І це набагато легше, ніж питання Кримського мосту", - додав Буданов.
- 18 березня російський диктатор Володимир Путін заявив, що залізниця від Ростова-на-Дону до Донецька, Маріуполя та Бердянська нібито була відновлена.
- У міноборони Британії наголосили, що побудована росіянами залізниця на тимчасово окупованих територіях України є вразливою для високоточних ударів української сторони.
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