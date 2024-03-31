"Може становити серйозну проблему": Буданов про будівництво росіянами залізниці на ТОТ

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

"Росія насправді вже понад рік будує залізницю, щоб з'єднатись з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес вже майже завершений, і це може становити для нас серйозну проблему", - зазначив очільник розвідки.

Він натякнув, що із суходільною частиною залізниці, яку будують окупанти, українські військові можуть впоратися.

"У цьому досвід у нас є. І це набагато легше, ніж питання Кримського мосту", - додав Буданов.