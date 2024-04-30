Росіяни будують залізницю на півдні України, щоб замінити Кримський міст, - голова Запорізької ОВА
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів про плани ворога на залізницю, яку росіяни будують на півдні України з Ростова до Криму
Про це він повідомив у Telegram.
За його словами, цим сполученням окупанти планують замінити Кримський міст.
"Всі розуміють, що Кримський міст довго існувати не буде, всі розуміють, що сьогодні він є під прицілом наших спецслужб і точно буде знищений. Саме через це ворог почав будувати залізницю, через те, що існуюча залізниця, вона є, яка з’єднує Донбас та Мелітополь, є така залізниця, але вона проходить надблизько з лінією фронту", - розповів очільник Запорізької області.
Це сполучення проходить поблизу Токмака, Молочанська і знаходиться за 20 кілометрів від лінії фронту. Тому тепер росіяни будують залізницю поблизу Азовського узбережжя.
"На жаль, будівництво сьогодні просувається, на жаль, як фіксують наші мешканці, які знаходяться в тимчасовій окупації. Я дуже сподіваюся, що ворог не зможе, не встигне побудувати цей логістичний шлях, тому що завершення будівництва цього логістичного шляху суттєво допоможе ворогу забезпечувати логістику свого військового озброєння, своїх гармат, своїх боєприпасів, і це точно ускладнить просування для ЗСУ", - розповів Федоров.
- 1 квітня повідомлялось, що росіяни будують залізницю Ростов - Крим з метою забезпечити свої війська на тимчасово окупованих територіях півдня України, адже ворог не може цього зробити через Кримський міст.
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