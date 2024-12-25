У Владикавказі РФ пролунав вибух у ТЦ "Аланія Молл"
Уранці 25 грудня у торговому центрі "Аланія Молл" у російському місті Владикавказ пролунав вибух. За попередньою інформацією, загинула людина
Про це повідомляють губернатор Сергій Маняйло, російське МНС і telegram-канали.
Зазначається, що близько 07:30 (за київським часом) у торговому центрі стався вибух. У той момент "Аланія Молл" ще був закритий для відвідувачів. На місце події приїхав губернатор Маняйло.
За його словами, внаслідок вибуху загинула одна жінка. Вона під час події перебувала всередині. Також є постраждалий, стан ще одного постраждалого уточнюється.
"Територія оточена. На місці працює слідча група. Триває локалізація пожежі. Сильне задимлення. Триває огляд приміщень на предмет осередків загорянь і пошук людей, які можливо перебувають там", - йдеться у дописі.
За даними МНС, у Владикавказі загорівся 3-й поверх і дах на 800 квадратах ТЦ Аланія Молл". На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи.
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