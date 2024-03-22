Під час концерту в Москві стався вибух, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину. Є загиблі та поранені
У п'ятницю, 22 березня, у Москві під час концерту у "Крокус Сіті холі" невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про загиблих та поранених
Про це інформує російська пропагандистська агенція ТАСС.
Спершу пропагандисти написали, що у "Крокус Сіті холі" стався вибух під час концерту гурту "Пікнік", Згодом стало відомо, що там відбулася стрілянина, за попередньою інформацією, з автомата.
Пропагандисти з РИА Новости повідомили, що за їхньою інформацією, стрілянину вчинили "щонайменше три людини у камуфляжі". Там заявили, що вже відомо про поранених. Водночас ТАСС, посилаючись на очевидців, зазначили, що також є загиблі.
Потім у "Крокус Сіті холі" зайнялася пожежа.
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