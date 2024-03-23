Навіщо Кремлю теракти?
Думаю, що після вчорашнього РФ перейде в стан тотальної війни
Цілі війни з отих дивних зміняться на повне знищення України, української державності й українства як такого.
Навіщо Кремлю для цього теракти?
Річ у тому, що навіть бойові дії на території РФ і удари по російських військових та інфраструктурних об‘єктах не переводять російське суспільство в стан більшої мобілізації, ніж вже є. А цей стан, попри політтехнологічну виставу з голосуванням за фюрера і війну, не достатній для тотальної мілітаризації.
Російське суспільство сприймає оборонні удари з боку України як цілком собі справедливу відплату за агресію РФ. Як би там не озвучували пропагандисти й самі росіяни реакцію на ці удари, але розуміння справедливості відплати за російську агресію висить в повітрі.
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А от тероризм — це інше. З часів чеченських воєн росіяни навчені реагувати на теракти певним чином. У них багатьма повторами розвинули реакцію на теракти, як у собак Павлова на лампочку.
Тут росіян можна переконати, що страждають вони безвинно, що їхні звірства будуть мотивовані чимось більш шляхетним, ніж пересічне людоїдство. І в це росіяни захочуть повірити з більшою охотою, ніж у демілітаризацію вкупі з денацифікацією.
І ще це показник, що Кремлю критично не вистачає сил для продовження війни. Щоб забрати більше людей і більше грошей з економіки, Путіну потрібна надзвичайна мотивація. Як так піде, то вони й до черг за ковбасою дійдуть, аби тільки воювати.
Спеціально для Еспресо.
Про авторку. Ольга Лень, журналістка.
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