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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Навіщо Кремлю теракти?

Ольга Лень
23 березня, 2024 субота
12:01
Погляд Ольга Лень

Думаю, що після вчорашнього РФ перейде в стан тотальної війни

Цілі війни з отих дивних зміняться на повне знищення України, української державності й українства як такого.

Навіщо Кремлю для цього теракти?

Річ у тому, що навіть бойові дії на території РФ і удари по російських військових та інфраструктурних об‘єктах не переводять російське суспільство в стан більшої мобілізації, ніж вже є. А цей стан, попри політтехнологічну виставу з голосуванням за фюрера і війну, не достатній для тотальної мілітаризації.

Російське суспільство сприймає оборонні удари з боку України як цілком собі справедливу відплату за агресію РФ. Як би там не озвучували пропагандисти й самі росіяни реакцію на ці удари, але розуміння справедливості відплати за російську агресію висить в повітрі.

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А от тероризм — це інше. З часів чеченських воєн росіяни навчені реагувати на теракти певним чином. У них багатьма повторами розвинули реакцію на теракти, як у собак Павлова на лампочку.

Тут росіян можна переконати, що страждають вони безвинно, що їхні звірства будуть мотивовані чимось більш шляхетним, ніж пересічне людоїдство. І в це росіяни захочуть повірити з більшою охотою, ніж у демілітаризацію вкупі з денацифікацією.

І ще це показник, що Кремлю критично не вистачає сил для продовження війни. Щоб забрати більше людей і більше грошей з економіки, Путіну потрібна надзвичайна мотивація. Як так піде, то вони й до черг за ковбасою дійдуть, аби тільки воювати.

Спеціально для Еспресо.

Про авторку. Ольга Лень, журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Росія
ФСБ
мобілізація
тероризм
Війна з Росією
Москва
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