"Це свідома провокація": ГУР відреагувало на стрілянину у Москві

Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов сказав у коментарі УП.

"Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити", - заявив Андрій Юсов.

Україна не причетна до теракту в Москві. Про це також заявив представник ОП Михайло Подоляка.

Легіон "Свобода Росії" та РДК також заявили, що не причетні до події.

"Підкреслимо, що Легіон не воює із мирними росіянами. "Рязанский сахар" — метод силовиків Путіна, який ми не підтримуємо і проти якого ведемо боротьбу", - наголосили у Легіоні.