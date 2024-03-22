"Це свідома провокація": ГУР відреагувало на стрілянину у Москві
У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина у московському ТРЦ "Крокус" - це свідома провокація режиму Путіна
Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов сказав у коментарі УП.
"Це свідома провокація спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота. Кремлівський тиран з цього починав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити", - заявив Андрій Юсов.
Україна не причетна до теракту в Москві. Про це також заявив представник ОП Михайло Подоляка.
Легіон "Свобода Росії" та РДК також заявили, що не причетні до події.
"Підкреслимо, що Легіон не воює із мирними росіянами. "Рязанский сахар" — метод силовиків Путіна, який ми не підтримуємо і проти якого ведемо боротьбу", - наголосили у Легіоні.
- У п'ятницю, 22 березня, у Москві під час концерту в "Крокус Сіті холі" невідомі у камуфляжі вчинили стрілянину: відомо про загиблих та поранених.
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