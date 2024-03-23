Теракт у РФ з вбивством 50 людей — це Каширське шосе-2
Тоді, нагадаю, ФСБ підірвали 3 будинки. Зараз, вирішили обмежитися розстрілом півсотні людей
Головна задача — демонстрація всьому світу, що українці ніби то терористи. І, на жаль, прискорення процесів мобілізації.
Російська влада в ейфорії, й вони вважають, що за кілька місяців можуть зламати Україну. Тому потрібно вигадати такий теракт, щоб всередині всі перелякалися і навіть не пискнули щодо мобілізації й будь-яких інших утисків.
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Нас чекають дуже тяжкі кілька місяців. Повторю те, що й говорив раніше: на довше в такій інтенсивності їх просто не вистачить.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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