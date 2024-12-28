У Воронезькій та Білгородській областях РФ заявили про атаку БПЛА

О 02:32 губернатор Воронезької області Олександр Гусєв написав про нібито атаку безпілотників на регіон, звинувативши Україну.

Він заявив, що у передмісті Воронежа та кількох районах області, мовляв, було виявлено і знищено понад десять БПЛА.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає.В одному з районів регіону під час падіння уламків безпілотника стався обрив контактної мережі на залізниці. До усунення наслідків наразі затримано один поїзд, також очікуються затримки низки інших", - написав він.

На момент публікації повідомлення, небезпека безпілотників у області нібито ще зберігалась.

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О 02:41 про, мовляв, атаку безпілотників, повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, ЗСУ, нібито, атакували дронами Красногвардійський район. Гладков заявив про буцім двох травмованих жителів та пошкоджені ЛЕП, через що одне село залишилось без світла.