У Білгородській області РФ заявили про атаку БПЛА

Про це написав губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков.

За його словами, під атакою безпілотників нібито опинився Грайворонський округ, а унаслідок скидання вибухових пристроїв, мовляв, пошкоджено лінію електропередачі. Він заявляє, що без світла залишились жителі кількох населених пунктів.

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У атаці Гладков звинуватив Україну.