У Білгородській області РФ заявили про атаку БПЛА
Російська влада у четвер, 26 грудня, заявила про нібито атаку безпілотників на Білгородську область
Про це написав губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков.
За його словами, під атакою безпілотників нібито опинився Грайворонський округ, а унаслідок скидання вибухових пристроїв, мовляв, пошкоджено лінію електропередачі. Він заявляє, що без світла залишились жителі кількох населених пунктів.
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У атаці Гладков звинуватив Україну.
- 22 грудня росіяни заявили про атаку дронів на Орловську область. У селищі Стальний Кінь сталася пожежа на нафтобазі.
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