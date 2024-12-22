Дрони вночі атакували Орловську область РФ: загорілася нафтобаза
Уночі неділі, 22 грудня, росіяни заявили про атаку дронів на Орловську область. У селищі Стальний Кінь сталася пожежа на нафтобазі
Про це повідомив голова регіону Андрій Кличков.
"Наразі Орловська область знову зазнає масованої атаки безпілотників, у результаті якої сталося чергове загоряння на об’єкті паливної інфраструктури в селищі Стальний Кінь Орловського муніципального округу. Прошу зберігати спокій, атака все ще триває. На цей момент інформації про жертви та постраждалих немає", - написав він у телеграм.
Він додав, що на місці події працюють оперативні служби, які вживають заходів для ліквідації наслідків займання.
Деталі щодо масштабів пошкоджень та можливих постраждалих поки що не повідомляються.
Як пишуть місцеві пабліки, мешканці Орла уночі поскаржилися на декілька глухих вибухів, після чого було видно яскраві спалахи в стороні нафтобази.
- Нагадаємо, уночі 14 грудня українські військові завдали удару по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь" у тій же Орловській області РФ.
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