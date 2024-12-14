В Орловській області та Краснодарському краї РФ поскаржились на атаку дронів

Про це написав губернатор Орловської області Андрій Кличков.

За його словами, ніч у регіоні, мовляв, виявилась неспокійною. Внаслідок нібито атаки безпілотників виникло загоряння пального на об'єкті інфраструктури.

"Уламками збитих безпілотників пошкоджено засклення кількох приватних будинків. Оперативні служби перебувають на місці та вживають заходів щодо ліквідації наслідків ворожої атаки. Жертв і постраждалих немає", - написав він.

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Водночас російські телеграм-канали повідомляють про пожежу на нафтобазі унаслідок атаки БПЛА.

Також про нібито збиття безпілотників повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. Він звинуватив у атаці Україну.

"У кількох муніципалітетах краю цієї ночі знищили безпілотники, київський режим знову намагався атакувати цивільні об'єкти Кубані", - написав він.