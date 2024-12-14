Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією В Орловській області та Краснодарському краї РФ поскаржились на атаку дронів

В Орловській області та Краснодарському краї РФ поскаржились на атаку дронів

Ольга Бабишена
14 грудня, 2024 субота
05:34
Війна з Росією безпілотник, дрон

Російська влада вночі суботи, 14 грудня, заявила про нібито атаку безпілотників на Орловську область та Краснодарський край

Зміст

Про це написав губернатор Орловської області Андрій Кличков. 

За його словами, ніч у регіоні, мовляв, виявилась неспокійною. Внаслідок нібито атаки безпілотників виникло  загоряння пального на об'єкті інфраструктури. 

"Уламками збитих безпілотників пошкоджено засклення кількох приватних будинків. Оперативні служби перебувають на місці та вживають заходів щодо ліквідації наслідків ворожої атаки. Жертв і постраждалих немає", - написав він. 

Читайте також: Десятки БПЛА над різними областями РФ, вибухи у Курську, Курчатові і Таганрозі та диверсія біля Москви: де в росіян вибухало та палало цього тижня (01.12-08.12)

Водночас російські телеграм-канали повідомляють про пожежу на нафтобазі унаслідок атаки БПЛА. 

 

Також про нібито збиття безпілотників повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв. Він звинуватив у атаці Україну. 

"У кількох муніципалітетах краю цієї ночі знищили безпілотники, київський режим знову намагався атакувати цивільні об'єкти Кубані", - написав він. 

  • 12 грудня чеченський диктатор Рамзан Кадиров звинуватив Україну в атаці безпілотників на казарми спецполку поліції у Грозному.
Теги:
Новини
Росія
безпілотник
Читайте також:
Дмитро Медведєв
Автор Марія Науменко
13 грудня, 2024 п'ятниця
"Бути з Росією або зовсім зникнути з карти світу": Медведєв заявив, що Україна опинилася перед вибором
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
9 грудня, 2024 понедiлок
Трамп заявив, що Зеленський хоче миру, а Путін програв війну
Дональд Трамп
Автор Юлія Лаврук
13 грудня, 2024 п'ятниця
Трамп виступив "категорично проти" далекобійних ударів по території РФ, Білий дім відповів
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.92
  • EUR
    Купівля 43.57
    Продаж 44.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
14 грудня
05:13
Ліки
З 2025 року усі аптеки повинні під'єднатися до програми "Доступні ліки", - Ляшко
05:08
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія атакувала Україну дронами, на Київщині й Одещині працювала ППО. Ситуація у ніч на 14 грудня
03:58
Довженко-Центр
Найстарший датований 1919 роком: Німеччина передала Довженко-Центру 9 архівних фільмів, пов'язаних з Україною
03:26
Бельгія
Бельгія оголосила про збільшення групи військ швидкого реагування НАТО у 2025 році
02:51
Оновлено
"Успенівський мішок"
Можливе оточення ЗСУ біля Курахового: DeepState фіксує росіян в Успенівці та Веселому Гаю
02:33
Радбез ООН
Радбез ООН проведе засідання щодо України 16 грудня
01:44
Саломе Зурабішвілі
Парламент Грузії ухвалив законопроєкт, який позбавить президентку права на держохорону після каденції
01:02
Росія готується виводити війська з баз у Сирії – супутникові знімки
00:42
МАГАТЕ
Утретє менш ніж за місяць три українські АЕС знижували потужність під час масштабних атак, - МАГАТЕ
2024, п'ятниця
13 грудня
23:43
Криголам "Ноосфера" почав четвертий антарктичний сезон під синьо-жовтим прапором
23:05
Володимир Зеленський
Зеленський увів до складу Ставки Драпатого й Палісу
23:00
на фото: Хав'єр Мілей
Президент Аргентини Мілей отримав італійське громадянство під час візиту до Риму, - Reuters
22:59
Норвегія у 2025 році навчатиме українських пілотів і наземних спеціалістів F-16
22:46
Україна зацікавлена у повноправному членстві в альянсі JEF, - Зеленський
22:45
УБД
Україна впроваджує автоматичне надання статуту УБД
22:45
Покровськ
Від початку доби на фронті відбулося 190 зіткнень, ворог зосередив зусилля на Покровському та Времівському напрямках
22:27
Україна заявила про готовність постачати Сирії зерно після припинення експорту в країну з РФ
22:23
Марк Рютте
"Не робімо Путіна обізнанішим": Рютте застеріг від публічного обговорення деталей угоди про мир в Україні
22:12
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти лізуть незліченною кількістю: наймасовіша атака за час війни та загроза для Курахового. Колонка Сергія Згурця
21:55
Еммануель Макрон
"Європейська мрія Грузії не повинна бути придушена": Макрон напередодні річниці присвоєння Тбілісі статусу кандидата на вступ до ЄС
21:51
ЗСУ
Понад 2 тис. воїнів ЗСУ отруїлись хімречовинами РФ за час повномасштабної війни
21:27
Дональд Трамп і Джо Байден
Команда Трампа обговорює з Білим домом і українськими чиновниками завершення війни, - NBC
21:14
Оновлено
Володимир Зеленський
Наслідки атаки РФ, посилення ППО і вступ України в ЄС: Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії
21:08
У Національній опереті України презентували іспансько-український проєкт "Шафранова троянда" 
20:58
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 грудня
"Ми там стримуємо великі резерви": полковник СБУ Костенко про Курський напрямок
20:31
Анонс
У Києві 14 грудня відбудеться Різдвяний концерт дуету "Сестри Тельнюк"
20:27
Оновлено
FIFA під час жеребкування на ЧС-2026 з футболу показала карту України без Криму
ФІФА під час жеребкування ЧС-2026 показала карту України без Криму: в УАФ і національній команді відреагували
20:14
Кіт Келлог
"Все вирішиться протягом наступних кількох місяців": майбутній спецпредставник Трампа Келлог зробив заяву про війну в Україні
20:02
OPINION
Ісус на арафатці
20:00
Ексклюзив
ядерна зброя
Путін непередбачуваний і може зіграти в "російську рулетку", - полковник запасу Стельмах про ризик застосування РФ ядерної зброї
19:55
Роберт Фіцо
Фіцо анонсував переговори з ЄС та Києвом про збереження транзиту російського газу до Словаччини через Україну
19:54
Карл Негаммер
Влада Австрії пообіцяла по €1 тис. біженцям за повернення до Сирії
19:49
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Ексгенпрокурора Костіна планують призначити послом України в Нідерландах, - ЗМІ
19:41
Блокування Viber у Росії
У Росії заблокували доступ до Viber
19:31
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ за час повномасштабної війни атакувала українську енергетику 2,3 тис. ракет і ударних БПЛА
19:20
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Ваші коментарі ображають військових, які щоденно б’ються на полі бою: 47 ОМБр оприлюднила заяву після відео Маркуса
19:16
Санта Клаус
Росіяни на ТОТ заборонили згадувати Святого Миколая та Санта Клауса в школах і дитсадках, - ЦНС
19:15
Колишнього тренера збірної Китаю з футболу засудили до 20 років ув'язнення, - BBC
19:05
Оновлено
"Ворскла" - "Лівий берег", УПЛ
"Лівий берег" здолав "Ворсклу": результати та розклад усіх матчів 17-го туру УПЛ
19:02
Огляд
Сто років самотності
Ці божевільні "Сто років самотності": що подивитися на вихідних
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV