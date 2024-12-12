Кадиров звинуватив Україну в атаці БПЛА на будівлю спецполку поліції у Грозному

Про це Кадиров написав у telegram.

Він зазначив, що о 00:55 над казармами спеціального полку поліції імені Ахмата Кадирова у Грозному нібито збили безпілотник. За словами Кадирова, ніхто, мовляв, серйозно не постраждав, а 4 бійці варти нібито отримали легкі поранення.

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"БПЛА, що здетонував у повітрі, пошкодив покрівлю і вибив скло. Фрагменти, що впали, спричинили невелику пожежу, яку швидко загасили. Якихось серйозних пошкоджень будівля не зазнала", - йдеться у повідомленні.

У атаці БПЛА Кадиров звинуватив Україну.