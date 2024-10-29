У Defense Express припустили, що атака БПЛА на університет спецназу в Чечні може бути наслідком внутрішнього конфлікту в РФ
Іван Киричевський, військовий експерт Defense Express, прокоментував атаку БПЛА на російський університет спецназу в Чечні
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"Теоретично наші безпілотники могли долетіти до Чечні, щоб вразити університет спецназу у Гудермесі, адже відстань становить близько 1000 км. Проте в цьому регіоні є більш важлива ціль — аеродром дальньої авіації "Моздок", де з радянських часів базувалися Ту-95МС. Зараз він використовується за своїм прямим призначенням - під МіГ-31 та Ту-22М3", - зазначив Киричевський.
За його словами, серед кадирівців є більш небезпечні субʼєкти, які створюють нам проблеми, порівняно з так званим університетом спецназу.
"На фоні незначної важливості цього університету, навіть будь-який спиртзавод виглядає більш актуальною ціллю. Тому виникає припущення, що там могли попрацювати іншого роду добрі дрони, наприклад, в рамках внутрішньоросійських розбірок. Якщо врахувати, що такі речі, як заколот ПВК "Вагнер" у свій час, для росіян вже дійшли до "рутинного" масштабу, то можна очікувати будь-яких дій від сторін конфлікту. Вони себе програмували, що, мовляв, якщо Путін піде, то в них почнуться внутрішні конфлікти, і от, судячи з усього вони почались, хоча Путін при цьому нікуди не пішов", - додав він.
- Чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив про атаку БПЛА на російський університет спецназу (РУС) в Гудермесі вранці 29 жовтня
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